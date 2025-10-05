L’incertitude plane pour Kylian Mbappé, la blessure de Lamine Yamal fait trembler le Barça

Kylian Mbappé incertain pour le rassemblement des Bleus

Hier soir, le Real Madrid s’est tranquillement imposé à domicile contre Villarreal et a repris provisoirement la tête de la Liga. Seul point noir de la soirée du côté des Madrilènes, la blessure de Kylian Mbappé qui va faire trembler Xabi Alonso. Pour l’Equipe, “Mbappé est en observation”, touché à la cheville, il n’est pas encore forfait pour le rassemblement des Bleus mais sa présence est remise en question. Il souffre d’une entorse et son état de forme sera à surveiller.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal encore blessé, ça inquiète le Barça

En Catalogne, on revient sur la blessure de Lamine Yamal avec cette une de Sport “Danger sur le Clasico”. Hansi Flick a déclaré que la présence du numéro 10 Blaugrana était très incertaine pour le Clasico face au Real Madrid. L’entraineur allemand en a profité pour régler la polémique avec Luis de la Fuente au sujet de Lamine Yamal. Flick a insisté sur l’importance de mettre les choses au clair entre les deux parties, clubs et sélection nationale afin de gérer correctement la situation des joueurs appelés avec la Roja. Le coach du Barca a aussi souligné la nécessité d’un dialogue pour gérer au mieux les joueurs dans leurs efforts et temps de jeu. En revanche, le technicien allemand n’a aucune idée de la date de retour de son crack.

La suite après cette publicité

L’OM poursuit sa série incroyable

Les matches se suivent et se ressemblent pour l’OM. Quatrième victoire consécutive en championnat pour les Olympiens qui l’ont emporté facilement à Metz (0-3). Igor Paixao, Matt O’Riley et Amine Gouiri ont inscrit les buts marseillais. Du côté de La Provence, on parle d’un “OM en patron”. L’OM est leader provisoire du championnat, en attendant les matches de l’OL et du PSG. Roberto De Zerbi a même affirmé qu’il s’agissait de sa meilleure période avec l’OM depuis son arrivée en France à l’été 2024.