Match Chelsea - Liverpool en direct commenté
7e journée de Premier League - samedi 4 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Liverpool (Premier League, 7e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Premier League entre Chelsea et Liverpool. Ce match aura lieu le samedi 4 octobre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 octobre 2025 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Chelsea Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Liverpool ?
Chelsea : le coach E. Maresca a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, B. Badiashile, J. Acheampong, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, A. Garnacho, E. Fernández, Pedro Neto, João Pedro.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Mamardashvili, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, A. Mac Allister, R. Gravenberch, C. Gakpo, D. Szoboszlai, Mohamed Salah, A. Isak.
- Qui arbitre le match Chelsea Liverpool ?
Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Chelsea Liverpool ?
London accueille le match au Stamford Bridge.
- Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 octobre 2025, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué le but pour Chelsea ?
Un seul but a été inscrit pour Chelsea par M. Caicedo 14'.