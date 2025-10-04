Menu Rechercher
1 - 0
MT
Premier League 2025/2026 7e journée
Chelsea
1 - 0
MT
Liverpool
Temps forts
mi-temps
1 - 0
14'
1 - 0
M. Caicedo (PD M. Gusto)
Classement live 2 Liverpool 15 6 Chelsea 11
Possession 51% Liverpool Chelsea
Tirs 3 2 2 1 0 2
Grosses occasions créées 100% Liverpool 2 Chelsea 0
Compositions Chelsea 4-2-3-1 Liverpool 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 CHE N NUL 2 LIV
352 participants Terminé
Grosses occasions créées
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 1 #2 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 1
Fautes subies
#1 Logo Liverpool FC Alexis Mac Allister 2 #2 Logo Chelsea FC Alejandro Garnacho 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Chelsea FC Benoît Badiashile 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Conor Bradley 0/5 0%
Passes (%)
#1 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 30/31 97% #2 Logo Chelsea FC Benoît Badiashile 40/43 93% #3 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 33/38 87%

Série en cours
V
D
V
D
D
D
D
V
V
V
Rencontres précédentes
33% 17 Victoires 27% 14 Nuls 39% 20 Victoires

Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Andrey Santos Andrey Santos Coup Tosin Adarabioyo Tosin Adarabioyo Blessure au mollet Dário Essugo Dário Essugo Blessure à la cuisse Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Levi Colwill Levi Colwill Lésion du ligament croisé antérieur du genou Liam Delap Liam Delap Ischio-jambiers Wesley Fofana Wesley Fofana Blessure à la tête Cole Palmer Cole Palmer Blessure à l'aine Trevoh Chalobah Trevoh Chalobah Carton rouge
Alisson Becker Alisson Becker Ischio-jambiers Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Hugo Ekitike Hugo Ekitike Ischio-jambiers Jayden Danns Jayden Danns Ischio-jambiers

Brahim🐐 18:51 Quel bombazo de Caicedo... 1 Répondre
7e journée de Premier League - samedi 4 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Liverpool (Premier League, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Premier League entre Chelsea et Liverpool. Ce match aura lieu le samedi 4 octobre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Liverpool.

Arbitres

Anthony Taylor arbitre principal
0
2.7
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Adam Nunn arbitre assistant
Gary Beswick arbitre assistant
Farai Hallam quatrième arbitre
Adrian Holmes arbitre VAR
Craig Pawson arbitre VAR auxiliaire

Stamford Bridge London
Stamford Bridge
  • Année de construction : 1877
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41841
  • Affluence moyenne : 33227
  • Affluence maximum : 41953
  • % de remplissage : 81

Date 04 octobre 2025 18:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison Régulière - journée 7
Diffusion CANAL+ FOOT
Code CHE-LIV
Zone Angleterre
Équipe à domicile Chelsea
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 octobre 2025 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Chelsea Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Liverpool ?

Chelsea : le coach E. Maresca a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, B. Badiashile, J. Acheampong, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, A. Garnacho, E. Fernández, Pedro Neto, João Pedro.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Mamardashvili, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, A. Mac Allister, R. Gravenberch, C. Gakpo, D. Szoboszlai, Mohamed Salah, A. Isak.

Qui arbitre le match Chelsea Liverpool ?

Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Chelsea Liverpool ?

London accueille le match au Stamford Bridge.

Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 octobre 2025, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué le but pour Chelsea ?

Un seul but a été inscrit pour Chelsea par M. Caicedo 14'.

