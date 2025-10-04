Menu Rechercher
Chelsea : l’incroyable missile de Moises Caicedo contre Liverpool

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ce samedi, Chelsea et Liverpool s’affrontaient dans une rencontre charnière de la 7e journée de Premier League. En proie au doute lors des dernières semaines, les Blues sont légèrement sortis de la crise en s’imposant contre Benfica en Ligue des Champions en milieu de semaine (1-0). Face à Liverpool, les hommes d’Enzo Maresca souhaitent se relancer en championnat.

CAICEDO FAIT TOMBER LA FOUDRE ⚡️

D'une frappe superbe le milieu des Blues donne l'avantage aux siens face à Liverpool 🚀

Le match à suivre en direct sur CANAL+ Foot 📺

#CHELIV | #PremierLeague
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les pensionnaires de Stamford Bridge ont été parfaitement lancés dès la 11e minute de jeu. Trouvé plein axe sur un décalage de Malo Gusto, Moises Caicedo n’a pas hésité et a envoyé une frappe fantasmagorique qui s’est logée en pleine lucarne. Le deuxième but de la saison du milieu équatorien qui a fait exulter tout son public.

Pub. le - MAJ le
