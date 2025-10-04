Premier League : Chelsea arrache une victoire méritée contre Liverpool

Ce samedi, Chelsea avait l’occasion de sortir définitivement de la crise à Stamford Bridge. Après un mois de septembre calamiteux, les Blues souhaitaient enfin se relancer en championnat après trois rencontres sans victoires. En milieu de semaine, les Londoniens avaient réussi à s’imposer en Ligue des Champions face à Benfica (1-0) et voulaient donc continuer sur cette lancée. De son côté, Liverpool traverse également une période délicate. Battus la semaine dernière face à Crystal Palace, les Reds ont pareillement concédé la défaite en milieu de semaine sur la pelouse de Galatasaray (1-0).

Dans ce choc entre cadors malades, ce sont les locaux qui ont allumé la première mèche. Plus tranchants en première période, les hommes d’Enzo Maresca ont trouvé la faille sur une frappe sublime. Recherché dans l’axe par Malo Gusto, Moises Caicedo n’a pas hésité et a envoyé un missile balistique qui s’est logé en pleine lucarne (1-0, 11e). Revigoré par cette superbe ouverture du score, Chelsea a continué d’avoir la maîtrise du jeu et a préparé quelques offensives. Liverpool répondait par bribes et a même failli égaliser sans le blocage valeureux de Badiashile face à Gakpo (18e).

Estevao et Chelsea ont crucifié Liverpool dans le temps additionnel

Globalement, Chelsea a gardé la maîtrise du premier acte. Plus incisifs, les coéquipiers d’Alejandro Garnacho, très remuant ce samedi, a été proche de reprendre l’avantage sans le poteau qu’a heurté l’Argentin (43e). Au retour des vestiaires, les débats se sont équilibrés. En se faisant plus violence sur les duels, les ouailles d’Arne Slot ont réagi via des occasions franches de Wirtz (47e) et Salah (51e). Impacté par la sortie sur blessure de Badiashile (54e), Chelsea a finalement cédé sur une attaque anodine. Après un centre de Szoboszlai sur le côté droit, le contrôle orienté d’Isak a profité à Gakpo pour ajuster Sanchez à bout portant (1-1, 64e).

Mal payé, le club de la capitale a également dû composer avec la nouvelle blessure d’un défenseur en la personne de Josh Acheampong, sorti sur blessure à la 68e minute. Décidé à l’emporter, Chelsea a poussé pour reprendre l’avantage. Finalement, leurs offensives prometteuses ont toutes été déjouées par une défense liverpuldienne solidaire et un Mamardashvili vigilant dans les buts (84e, 89e). Les lacunes techniques de Marc Guiu (86e) et Gittens n’ont également pas aidé (88e) alors que la tête d’Enzo Fernandez a heurté le poteau (90+1e). Finalement, Chelsea a été récompensé en fin de rencontre de tous ses efforts. Trouvé dans la surface, Marc Cucurella a trouvé Estevao sur un centre rasant. Le Brésilien de 18 ans n’a pas tremblé et a ajusté Mamardashvili (2-1, 90+6e). Avec cette victoire de prestige, Chelsea grimpe à la 6e place et retrouve la victoire en championnat. De son côté, Liverpool perd son trône de leader au profit d’Arsenal.