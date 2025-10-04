Les déboires de Florian Wirtz font trembler l’Allemagne

Les problèmes de Florian Wirtz ont traversé la Manche pour arriver jusqu’en Allemagne. Elle aussi s’inquiète de voir les performances poussives de celui qui est désormais le maître à jouer de la Mannschaft. Le meneur de jeu a d’ailleurs été appelé par Julian Naglesmann pour le prochain rendez-vous international où l’équipe nationale recevra le Luxembourg (10 octobre) avant de se rendre en Irlande du Nord 3 jours plus tard dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde. L’Allemagne joue gros après sa défaite inaugurale contre la Slovaquie dans cette campagne de qualifications.

Elle compte bien sur l’ancien joyau du Bayer Leverkusen, d’autant qu’en l’absence de Jamal Musiala, il possède seul les clés du camion. La trêve n’est pas pour tout de suite même si l’international doit l’envisager avec un certain soulagement. Avant cela, il faudra affronter Chelsea ce samedi en Premier League (18h30) et montrer un autre visage que celui affiché depuis le début de la saison. Les 137 millions d’euros pèsent plus lourd que prévu sur ses jambes et dans sa tête et les critiques s’abattent déjà sur Florian Wirtz en Angleterre à l’image de Jamie Carragher et Wayne Rooney.

Pas le seul fautif

Les débuts à Liverpool sont loin d’être encourageants (9 matchs toutes compétitions confondues, 1 passe décisive). On attend plus d’un joueur qui nourrit beaucoup d’attentes autour de lui. La défaite à Galatasaray en Ligue des Champions en milieu de semaine n’a pas arrangé son cas. Le joueur de 22 ans a semblé longtemps perdu sur le terrain, sans idée, écrit Sky Sport en Allemagne. Comble de la soirée, il perd le cuir dans la surface stambouliote en voulant talonner pour Ekitike, lequel venait de manquer une très grosse situation. Sa prise de risque n’a pas été récompensée et derrière, les Turcs ont obtenu un penalty au bout de 80 mètres de contre, pour le seul but du match.

Wirtz n’est donc pas le seul coupable de cette défaite, pas plus que les prestations sans saveur des Reds depuis le début de la saison. Selon Opta, il est même en tête du classement des occasions créées par un joueur évoluant en Premier League toutes compétitions confondues cette saison (21, à égalité avec Jack Grealish, devant Bryan Mbeumo 18 et Bruno Fernandes 17). Tout n’est pas à jeter donc, loin de là. Slot a d’autres problèmes à régler que le cas de l’Allemand. D’autres cadres ne répondent pas présents comme Konaté et même Salah. Il semble tout de même avoir du mal à trouver sa place dans ce nouveau système.

Rudi Völler : «Wirtz montrera aux Anglais de quoi il est capable»

«On dirait qu’il n’a pas de véritable connexion sur le terrain avec ses nouveaux coéquipiers, abonde notre confrère de Fussballtransfers, Tobias Feldhoff. De plus, il est passé d’une équipe très dominante avec le ballon avec Alonso, à un jeu très vertical avec Liverpool. Il doit s’adapter à cela et à un jeu plus physique en Premier League.» Le journaliste allemand reste optimiste pour la suite, estimant qu’«il devrait être assez talentueux pour réussir en Angleterre». La prochaine conférence de presse de Julian Nagelsmann tournera autour du meneur de jeu car il y a bien un sujet.

Preuve en est avec la prise de parole de parole de Rudi Völler, directeur sportif de la DFB, ces dernières heures, après les premières banderilles venues d’outre-Manche. «Florian ne se laissera pas emporter par ça. Je n’ai aucune inquiétude à ce sujet, assure l’ancien attaquant de l’OM. Il montrera aux Anglais de quoi il est capable. Il évolue dans un nouveau championnat et un nouveau club. Ce sont des difficultés d’adaptation normales. Presque tous les professionnels en ont. Je suis convaincu qu’avec ses qualités athlétiques et de joueur, il réussira à percer.» Le champion du monde 1990 est rejoint par une autre légende allemande, Oliver Kahn.

L’Allemagne réclame du temps

«Ce n’est pas surprenant si vous regardez d’où il vient, analyse le gardien aux 33 sélections sur le plateau de Sky Sport. A Leverkusen, tout était très protégé. C’était un environnement qu’il connaissait. C’était une véritable superstar là-bas.» D’après lui, Wirtz a pris un risque en signant à Liverpool mais il sera bientôt récompensé. «J’ai un grand respect pour les joueurs qui disent : "je fais le grand saut maintenant"». La patience de tous sera la clé. «C’est l’intelligence d’un club : "je n’achète pas un joueur de cet âge pour autant d’argent, je ne le démolis pas immédiatement et je ne le détruis pas". Ils lui accordent un certain temps.» Liverpool n’attend que ça et l’Allemagne croise les doigts, elle qui aurait tant aimé le voir au Bayern cet été.