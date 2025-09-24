Le Bayern explique pourquoi il a laissé filer Florian Wirtz et Nick Woltemade

Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du directoire du Bayern Munich et actuel membre de son conseil de surveillance, a tenu à rappeler la ligne de conduite du Bayern Munich en matière de transferts : privilégier la stabilité financière, quitte à laisser filer certaines stars. Dans un entretien accordé à Die Welt, l’ancien dirigeant a reconnu que Florian Wirtz et Nick Woltemade auraient pu rejoindre la Bavière cet été, mais que le club n’a pas souhaité suivre la flambée des prix imposée par le marché. Wirtz, parti à Liverpool pour 136 millions d’euros (troisième transfert le plus cher de l’histoire) et Woltemade, transféré à Newcastle pour 90 millions, représentaient des investissements colossaux. « Nous voulons réussir sur le terrain, mais soyons sérieux et solides financièrement », a insisté Rummenigge, tout en soulignant que le Bayern dispose déjà d’un effectif compétitif, surtout avec les retours prochains de Jamal Musiala, Alphonso Davies et Hiroki Ito.

Avec seulement 88 millions d’euros dépensés cet été, principalement pour Luis Diaz (70 M€) et Nicolas Jackson (prêt payant de Chelsea), le Bayern a fait figure d’exception parmi les cadors de Bundesliga. Le club bavarois est ainsi resté en retrait par rapport au Bayer Leverkusen (198 M€ investis), au RB Leipzig (136 M€) ou encore au Borussia Dortmund (99 M€). Une stratégie prudente assumée. Reste à savoir si cette politique plus mesurée suffira à maintenir le Bayern au sommet, face à des rivaux de plus en plus ambitieux et dépensiers.