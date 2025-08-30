Newcastle débourse 90M€ pour s’offrir le buteur Nick Woltemade
Après avoir longtemps eu des difficultés pour signer un nouvel attaquant, le club anglais de Newcastle touche enfin au but. Les Magpies viennent de débourser un sacré chèque sur le buteur allemand Nick Woltemade (23 ans).
L’été a été éprouvant pour Newcastle. Qualifiés en Ligue des Champions grâce à leur cinquième place en Premier League, les Magpies pensaient réaliser un mercato XXL mais ont échoué dans de nombreux dossiers. Avec notamment Liam Delap et Joao Pedro qui sont allés à Chelsea, Hugo Ekitiké qui a préféré Liverpool et Benjamin Sesko qui a choisi Manchester United.
Le club anglais a également dû essuyer les refus de Wolverhampton pour Jorgen Strand Larsen malgré des offres conséquentes. Finalement, Newcastle s’est lancé à l’assaut de Nick Woltemade (23 ans) révélation de la dernière saison avec Stuttgart. Le buteur allemand comptait 17 buts et 10 passes décisives en 33 matches avec les Souabes.
Un transfert record pour Newcastle
Doublant le Bayern Munich qui n’avait proposé que 60 millions d’euros, Newcastle a décroché la mise pour 85 millions d’euros et 5 millions d’euros de bonus soit un total de 90 millions d’euros. «Newcastle United a conclu un accord record pour le club en signant l’attaquant Nick Woltemade du club de Bundesliga VfB Stuttgart» peut-on lire dans le communiqué des Toons.
We can confirm the signing of Nick Woltemade in a club-record deal from Bundesliga side VFB Stuttgart 🤩
Nick Woltemade est la sixième recrue de l’été pour Newcastle. L’équipe d’Eddie Howe a déjà recruté Anthony Elanga (Nottingham Forest), Jacob Ramsey (Aston Villa), Malick Thiaw (AC Milan), Aaron Ramsdale (Southampton) et Antonio Cordero (Malaga). Nick Woltemade devient le transfert le plus élevé de l’histoire de Newcastle, qui pourrait bien perdre Alexander Isak, très courtisé par Liverpool.
