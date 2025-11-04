Cristiano Ronaldo tacle fort Manchester United

Cristiano Ronaldo (40 ans) n’est pas du genre à mâcher ses mots. Interviewé par Piers Morgan, le quintuple Ballon d’Or a été interrogé sur le travail de son compatriote Ruben Amorim à Manchester United. Sa réponse a été claire. « Il fait de son mieux. Qu’est-ce que tu vas faire ? Des miracles. Les miracles sont impossibles. Au Portugal, on dit : "les miracles n’existent qu’à Fatima…" Et il ne fera pas de miracles. »

Il a enchaîné : « ils ont de bons joueurs, mais certains d’entre eux n’ont pas bien compris ce que représente Manchester United. Personnellement, je suis triste à cause du club, qui est l’un des clubs les plus importants au monde et un club qui reste cher à mon cœur pour des raisons évidentes. Il faut s’entourer de gens intelligents, de gens brillants, pour bâtir les fondations de l’avenir, comme Manchester United l’a fait il y a tant d’années. Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, David Beckham, ils sont devenus de grands joueurs, mais ils étaient jeunes. Manchester United, en ce moment, n’a pas de structure. J’espère que cela changera à l’avenir, présent ou futur, car le potentiel du club est incroyable. C’est l’un des clubs les plus importants du siècle. » Le journaliste lui a demandé s’il regarde encore MU. « Bien sûr. Bien sûr, parce que j’y ai passé tellement d’années. J’y ai gagné la Ligue des champions, j’y ai gagné le Ballon d’or, j’y ai gagné 12, 13, 14 titres. Je le répète, Manchester United est toujours dans mon cœur. J’adore ce club. Mais nous devons tous être honnêtes, nous regarder en face et dire : "écoutez, ils ne sont pas sur la bonne voie". Ils doivent donc changer, et cela ne concerne pas seulement l’entraîneur et les joueurs, à mon avis. » Toujours attaché au club, il estime qu’il faut du changement, notamment au sein de la direction.