Liverpool claque 137 M€ pour s’offrir le phénomène Florian Wirtz

Une star rejoint Liverpool. Après avoir prolongé Mohamed Salah et Virgil van Dijk et malgré le départ de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, les Reds ont lancé leur mercato de la meilleure des manières. Le club des bords de la Mersey a décidé de renforcer son aspect créatif en allant chercher le milieu offensif allemand Florian Wirtz contre un chèque de 117 millions d’euros, assorti à des bonus pouvant atteindre 20 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Un gros coup de la part des Reds puisque la concurrence était importante. Dans le viseur du Bayern Munich depuis quelques années et malgré l’insistance des dirigeants bavarois sur les derniers mois, Liverpool a pris l’avantage. Manchester City et le Real Madrid qui s’étaient vite positionnés ont jeté l’éponge un peu plus tôt. C’est un véritable phénomène qui a signé du côté de Liverpool.

Florian Wirtz arrive en Angleterre

Formé à Cologne et arrivé en fin de formation du côté du Bayer Leverkusen en 2020, Florian Wirtz a été lancé par Peter Bosz en mai 2020 à seulement 17 ans et 15 jours. Très vite, le talent a sauté aux yeux pour un joueur qui compte 57 buts et 65 passes décisives en 197 rencontres avec le Werkself. Le milieu offensif de 22 ans y a remporté le doublé Coupe - Championnat en 2024. Vainqueur de l’Euro U21 2020, il compte aussi 31 capes avec l’Allemagne pour 7 buts.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué, les Reds ont annoncé l’arrivée du natif de Pulheim. «Le meneur de jeu de 22 ans a signé un contrat à long terme avec les Reds après avoir accepté les conditions personnelles et passé avec succès un examen médical. Wirtz devient le dernier ajout à l’équipe d’Arne Slot jusqu’à présent cet été, retrouvant son ancien coéquipier de Leverkusen Jeremie Frimpong», est-il écrit sur le communiqué.