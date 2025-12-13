Cristiano Ronaldo pourrait être dans le prochain Fast and Furious

Depuis 2022, Cristiano Ronaldo a exporté ses grands talents de buteur en Arabie saoudite. Toujours à la quête des 1000 buts et avec la perspective de remporter la première Coupe du monde de sa carrière à 41 ans en juin prochain, CR7 dispute sûrement l’une des saisons les plus importantes de sa carrière. En attendant, plusieurs perspectives s’offrent au champion portugais.

En effet, à en croire Vin Diesel, l’ancien du Real Madrid et de Manchester United pourrait figurer dans le prochain Fast and Furious. C’est en tout cas ce qu’a affirmé l’acteur phare de la saga sur ses réseaux sociaux en expliquant même qu’un rôle avait été écrit pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or. Même s’il reste un grand amoureux du football, Cristiano Ronaldo a déjà des reconversions qui s’offrent à lui.