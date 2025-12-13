BL : Hoffenheim grimpe dans le top 4, Wolfsburg et Francfort assurent l’essentiel
Hoffenheim a vite oublié son revers du week-end dernier à Dortmund. À la PreZero Arena, le TSG a dominé Hambourg (4-1), avec des réalisations de Prömel, Kabak, Lemperle et Asllani. Grâce à ce succès, les hommes de Christian Ilzer décrochent un huitième succès en 14 journées de Bundesliga et se hissent dans le top 4 du classement. Hambourg est 14e.
Dans les autres rencontres de ce multiplex de 15h30 en Allemagne, Francfort recevait Augsbourg, quatre jours après avoir été battu contre le FC Barcelone en Ligue des Champions (2-1). Dans un match très fermé, l’Eintracht a trouvé la faille grâce à Ritsu Doan. Cet unique but de la part du Japonais permet à la formation de Dino Toppmöller de monter à la 5e marche du classement, à deux points d’Hoffenheim. Dans le même temps, il n’a fallu qu’une seule mi-temps à Wolfsbourg pour surclasser le Borussia Mönchengladbach au Borussia-Park (1-3), avec des réalisations de Wimmer (4e, 34e) et d’Amoura (30e), tandis que Sankt Pauli a battu Heidenheim à domicile (2-1), malgré une mi-temps complète en infériorité numérique.
Les résultats de ce multiplex de 15h30 :
Hoffeinheim 4 - 1 Hambourg : Grischa Prömel (8e), Ozan Kabak (31e), Tim Lemperle (65e), Fisnik Asllani (72e) / Rayan Philippe (82e)
Eintracht Francfort 1 - 0 Augsbourg : Ritsu Doan (68e)
Borussia Mönchengladbach 1 - 3 Wolfsbourg : Konstantinos Koulierakis (22e), Haris Tabakovic (72e) / Patrick Wimmer (4e, 34e) et Mohamed Amoura (30e)
Sankt Pauli 2 - 1 Heidenheim : Martjin Kaars (35e, 53e) / Marvin Pieringer (64e)
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer