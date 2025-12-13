BL : Hoffenheim grimpe dans le top 4, Wolfsburg et Francfort assurent l’essentiel

Hoffenheim a vite oublié son revers du week-end dernier à Dortmund. À la PreZero Arena, le TSG a dominé Hambourg (4-1), avec des réalisations de Prömel, Kabak, Lemperle et Asllani. Grâce à ce succès, les hommes de Christian Ilzer décrochent un huitième succès en 14 journées de Bundesliga et se hissent dans le top 4 du classement. Hambourg est 14e.

Série en cours Plus de statistiques Hoffenheim D V N V V Hambourg V D V D N

Dans les autres rencontres de ce multiplex de 15h30 en Allemagne, Francfort recevait Augsbourg, quatre jours après avoir été battu contre le FC Barcelone en Ligue des Champions (2-1). Dans un match très fermé, l’Eintracht a trouvé la faille grâce à Ritsu Doan. Cet unique but de la part du Japonais permet à la formation de Dino Toppmöller de monter à la 5e marche du classement, à deux points d’Hoffenheim. Dans le même temps, il n’a fallu qu’une seule mi-temps à Wolfsbourg pour surclasser le Borussia Mönchengladbach au Borussia-Park (1-3), avec des réalisations de Wimmer (4e, 34e) et d’Amoura (30e), tandis que Sankt Pauli a battu Heidenheim à domicile (2-1), malgré une mi-temps complète en infériorité numérique.

Les résultats de ce multiplex de 15h30 :

Hoffeinheim 4 - 1 Hambourg : Grischa Prömel (8e), Ozan Kabak (31e), Tim Lemperle (65e), Fisnik Asllani (72e) / Rayan Philippe (82e)

Eintracht Francfort 1 - 0 Augsbourg : Ritsu Doan (68e)

Borussia Mönchengladbach 1 - 3 Wolfsbourg : Konstantinos Koulierakis (22e), Haris Tabakovic (72e) / Patrick Wimmer (4e, 34e) et Mohamed Amoura (30e)

Sankt Pauli 2 - 1 Heidenheim : Martjin Kaars (35e, 53e) / Marvin Pieringer (64e)