Liverpool : les débuts timides de Florian Wirtz font déjà jaser

Futur candidat au Ballon d’Or ou énorme flop ? Les avis sont plus que partagés au sujet de Florian Wirtz, l’une des recrues phares de Liverpool durant ce gargantuesque mercato estival. Le milieu offensif allemand, brillant avec le Bayer Leverkusen ces dernières saisons, a été jugé par la direction des Reds comme le joueur idéal pour dynamiser encore plus l’entrejeu. Et Arne Slot l’a vite mis dans le bain en le titularisant à chaque rencontre, lors du Community Shield puis lors des 3 premières journées de Premier League.

Face à Newcastle puis Arsenal, il était positionné en numéro 10, sous Ekitike. Mais il a déçu à chaque sortie. Pas en phase avec son équipe, il déclenche beaucoup d’appels, souvent trop tôt, et perd beaucoup de duels. Il n’est pas recherché dans les circuits de passe et a par exemple fini avec seulement 41 ballons touchés face à Newcastle, qui évoluait à 10. Jusqu’à présent, son entraîneur Arne Slot le défend et lui trouve des excuses. Mais le rendu visuel des prestations de Wirtz commencent à inquiéter les supporters de Liverpool, qui s’attendaient à bien mieux.

Les critiques déjà là

Sur les réseaux sociaux, certains sont déroutés par le visage montré par l’international allemand de 22 ans. « Wirtz connaît un début de saison très inquiétant, il ne s’adapte pas et n’est pas le joueur décisif qu’il était à Leverkusen et pour lequel on a tant payé. ». Un autre dit : « Wirtz a connu un début de carrière peu encourageant à Liverpool jusqu’à présent. Il a vraiment eu du mal à influencer les trois matchs de championnat ». Ils sont rejoints par le consultant d’ESPN et ancien défenseur de Liverpool Steve Nicol.

« Combien de temps Arne Slot va-t-il encore supporter l’invisibilité de Wirtz ? On en est arrivé au point où quand il prend le ballon, on pense qu’il va le perdre, on ne se dit pas : "super, il a le ballon, quelque chose va se passer", parce qu’il ne produit absolument rien », l’a-t-il taclé. Alors, erreur de casting ou simple temps d’adaptation ? Virevoltant avec le Bayer Leverkusen mais aussi la sélection allemande, Wirtz va pouvoir se ressourcer lors de cette trêve internationale avec la Mannschaft. Son sélectionneur Julian Nagelsmann l’a d’ailleurs défendu en conférence de presse.

Toujours de l’espoir

« Il est normal qu’il faille un peu de temps dans un nouveau club. Nouvelle culture, nouveau championnat, nouveau stade, c’est tout à fait normal. Il fera de grands matchs, marquera de grands buts et délivrera de belles passes décisives », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que les débuts du milieu offensif n’étaient pas glorieux. « Je n’ai pas trouvé ses performances à Liverpool exceptionnelles, mais pas non plus négatives. Il faut regarder toute l’équipe qui l’entoure. Il y a de bons joueurs sur le terrain à Liverpool. Ils ont aussi investi dans leur effectif de haut niveau. Et en tant qu’individu, on ne se démarque pas tant que ça ». C’est pourtant bien ce qui est attendu de la part de Wirtz.

Son épanouissement passera peut-être par un changement de poste. En l’installant sur le côté gauche pour lui enlever un peu de pression adverse au coeur du jeu, il aurait plus d’espace pour faire parler sa vivacité et son sens de la passe. D’autant que cela permettrait à Arne Slot d’aligner de nouveau son trio Gravenberch-Mac Allister-Szoboszlai dans l’entrejeu. Le dernier nommé, qui dépanne au poste de latéral droit en l’absence de Frimpong, postulera bientôt à nouveau pour une place au milieu.