Liga : l’Athletic Club s’impose face à Majorque

Par Allan Brevi
Athletic Bilbao @Maxppp
Bilbao 2-1 Majorque

L’Athletic Club recevait Majorque ce samedi pour le compte de la 8e journée de Liga. Les Basques ont montré une belle solidité dès le début du match, avec Iñaki Williams qui a ouvert le score sur penalty à la 9e minute. 1-0 pour Bilbao à la mi-temps.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
5 Logo Bilbao Bilbao 13 8 0 4 1 3 9 9
20 Logo Majorque Majorque 5 8 -6 1 2 5 7 13

Majorque a réagi tardivement grâce à Costa, qui a égalisé à la 77e minute, mais Alejandro Rego a redonné l’avantage à l’Athletic Club à la 82e. Cette victoire permet aux locaux de grimper à la 5e place du championnat, tandis que Majorque reste lanterne rouge avec seulement 5 points.

Pub. le - MAJ le
