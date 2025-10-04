Chelsea - Liverpool : les compositions officielles

Choc au programme aujourd’hui à Stamford Bridge avec Chelsea qui reçoit Liverpool dans le cadre de la 7e journée de Premier League. Les Blues sont actuellement 9e du classement et restent sur deux défaites en championnat, une période délicate. En face, les Reds sont leaders mais ils se sont inclinés la semaine passée à Crystal Palace (2-1), également un revers en Ligue des Champions cette semaine, l’heure est à la relance. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Enzo Maresca opte pour un 4-3-3. Sanchez dans le but, Gusto et Cucurella latéraux, Badiashile avec Acheampong dans l’axe. Au milieu de terrain, James est présent avec Fernandez et Caicedo. Pour l’attaque, Garnacho et Neto sont autour de Joao Pedro. Chez les Reds, c’est un 4-2-3-1 qui est mis en place par Arne Slot. Mamardashvili dernier rempart, van Dijk et Konaté forment la charnière, Bradley et Kerkez sur les côtés. Mac Allister est associé à Gravenberch dans l’entrejeu, Szoboszlai en pointe haute. Enfin, Salah et Gakpo accompagnent Isak pour former le trio offensif.

Les compositions

Chelsea : Sanchez - Gusto, Acheampong, Badiashile, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Fernandez, Garnacho - Joao Pedro

Liverpool : Mamardashvili - Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Isak