Ligue 1
Luis Enrique et les retrouvailles de Lucas Chevalier avec le LOSC
Lucas Chevalier retrouve le LOSC ce dimanche (20h45). Le PSG se rend en effet à Pierre-Mauroy en clôture de la 7e journée de Ligue 1, où une ovation des supporters attend probablement l’ancien gardien lillois.
La suite après cette publicité
«Oui il y aura un côté sentimental pour lui, il retrouvera sa maison, concède Luis Enrique en conférence de presse. Mais on l’a signé parce qu’on pense qu’il peut être important sur la durée. Ce n’est pas un examen pour lui demain». Il faudra mettre ses émotions de côté le temps de 90 minutes.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer