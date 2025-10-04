LOSC : la mise au point de Mickaël Landreau sur les critiques d’Olivier Létang
Agacé par certaines décisions arbitrales lors de la défaite face à l’OL, Olivier Létang, président du LOSC, n’a pas mâché ses mots, critiquant vivement l’arbitrage français ainsi que Mickaël Landreau, porte-parole de la Direction de l’arbitrage. Ce dernier a réagi avec retenue dans l’émission Late FC sur Canal+ Foot, jugeant les propos de Létang éloignés de la réalité.
«J’ai été assez surpris par les propos d’Olivier (Létang), car je trouve qu’ils ne reflètent pas ce qui est réellement fait. À chaque stage, à chaque moment passé avec la direction de l’arbitrage ou les arbitres, je donne systématiquement mon avis sur ce que je ressens en tant qu’ancien joueur, ancien entraîneur. Ce que je trouve dommage, c’est qu’il y a un énorme travail de fond réalisé. On a répondu présent sur 100 % des sollicitations des clubs», a assuré l’ancien joueur de Nantes.
