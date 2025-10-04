Manchester United : Ruben Amorim joue son poste contre Sunderland

Ruben Amorim est sur la sellette avant un match décisif contre Sunderland ce samedi. Après un dernier revers très décevant contre Brentford (3-1), qui porte à trois le nombre de défaites en six matchs de Premier League cette saison, la patience des copropriétaires du club, Sir Jim Ratcliffe et les Glazers, commence à s’amenuiser, selon The Telegraph. Un nouveau mauvais résultat avant la trêve internationale, suivie d’un déplacement compliqué à Liverpool, pourrait précipiter le limogeage de l’entraîneur portugais.

La suite après cette publicité

Conscient de la situation, Amorim n’a pas caché la pression qui pèse sur ses épaules : «Personne ici n’est naïf, il faut des résultats pour continuer». L’entraîneur reste cependant optimiste, assurant qu’il lui «suffit d’un match de plus» pour inverser la tendance, parce qu’au football, tout peut basculer très vite. Reste à voir si ce sera assez rapide pour lui sauver la mise.