Brentford : maçon à 13 ans sorti de la misère, la très belle histoire d’Igor Thiago, révélation de la Premier League

Dixième de Premier League, Brentford réalise un bon début de saison. Le club coaché par Keith Andrews - qui a remplacé le coach historique Thomas Frank - a pourtant connu des départs importants avec ses deux meilleurs attaquants. Bryan Mbeumo a rejoint Manchester United tandis que Yoane Wissa a pris le chemin de Newcastle. Alors que les Bees ont perdu deux joueurs qui ont inscrit respectivement 20 et 19 buts en Premier League l’an passé, on pouvait être inquiet sur l’absence de recrutement d’une pointure en attaque. Brentford avait opté pour le recrutement de Dango Ouattara (Bournemouth) et le prêt de Reiss Nelson (Arsenal). Mais celui qui porte les Bees cette saison était déjà au club l’an dernier, il s’agit d’Igor Thiago.

Un parcours semé d’embuches

Arrivé à Brentford à l’été 2024 contre 33 millions d’euros en provenance du FC Bruges alors qu’un accord avait été trouvé six mois plus tôt, Igor Thiago était récompensé pour une explosion express, mais pas vraiment prévue. Natif de Gama dans la région de la capitale brésilienne, Igor Thiago a perdu son père à 13 ans et était seul à subvenir aux besoins de sa mère Maria qui était éboueuse. Travaillant dans un supermarché, mais aussi comme maçon, il n’était pas considéré comme un grand espoir et le rêve de devenir professionnel semblait loin d’aboutir. «Quand j’avais 13 ans, mon père est décédé. J’ai commencé à travailler à la foire, comme porteur de fruits. J’ai aussi travaillé comme maçon. J’ai exercé plusieurs métiers quand j’étais plus jeune, avant de devenir footballeur professionnel et d’avoir l’opportunité de jouer à l’étranger. Cela m’a aidé en tant qu’homme et en tant que personne. Cela m’a aidé à apprécier les petites et les grandes choses de la vie, car aujourd’hui, je regarde ma vie et je vois à quel point j’ai de la chance», a-t-il confié dans un entretien pour le site de Brentford.

Cependant, avec les jeunes de l’EC Vêre il va totalement exploser et rejoindre un monument du football brésilien en difficulté : Cruzeiro. Os Celestes étaient alors en Serie B lorsqu’il a fait ses grands débuts en professionnel lors de la saison 2019/2020, il a enchaîné deux saisons et demie dans l’antichambre du football brésilien (10 buts en 64 matches) avant d’aller à l’assaut de l’Europe. Sauf que les grosses écuries ne vont pas se manifester pour un joueur assez inconnu et c’est du côté de la Bulgarie où il va débarquer, au Ludogorets Razgrad. Meilleur club du pays qui domine le championnat depuis 2012, Ludogorets a permis à Igor Thiago de vite exploser. Après six premiers mois d’adaptations, il livrera une saison 2022/2023 extraordinaire avec 20 buts en 53 matches et un triplé Coupe/Championnat/Supercoupe. De quoi convaincre le FC Bruges de croire en lui et de débourser 11 millions d’euros. Champion avec le club belge dès sa première saison, il affolera les compteurs avec 29 buts et 6 passes décisives en 55 matches et Brentford misera sur lui rapidement. Se mettant d’accord à l’hiver 2024 avec le club belge, les Bees ont déboursé 33 millions d’euros pour le buteur brésilien.

La surprise de la saison

Premier joueur brésilien de l’histoire de Brentford, Igor Thiago arrivait avec une forte attente puisqu’il était alors le transfert le plus onéreux de l’histoire de Brentford (battu cet été par Dango Ouatara arrivé contre 42,8M€). «Je suis très heureux et très fier d’être le premier Brésilien ici à Brentford. Je pense qu’il sera très important de faire découvrir un peu de la culture, du football et de l’énergie brésiliens au sein du club. Je pense que le plus important, ce sont les buts. Mais je veux aussi contribuer positivement à la gestion de la pression, aider mes coéquipiers du mieux que je peux. Je veux marquer l’histoire ici à Brentford», annonçait-il à son arrivée. Sauf que la saison dernière n’a pas été celle qu’il imaginait. Touché au ménisque et rencontrant de gros problèmes au genou, il n’a quasiment pas joué avec 169 minutes de jeu en 8 apparitions. Pas assez pour se donner un avis définitif, mais cela ressemblait à un potentiel flop. Il a depuis balayé les doutes.

Avec l’été mouvement vécu par Brentford, Igor Thiago a été installé comme nouveau référent offensif par le nouveau coach Keith Andrews et cela fonctionne. Grand, ce joueur d’1m91 se distingue par sa puissance physique et son jeu de tête. Des qualités physiques qui lui ont permis d’empiler les buts. Cette saison, il compte 11 buts en 13 matches de Premier League avec notamment des doublés contre Manchester United et Newcastle et une réalisation contre Liverpool. Ce samedi face à Burnley, il a encore vu double. Aston Villa, Tottenham et Newcastle sont déjà intéressés par son profil pour l’avenir à en croire le Mirror. Meilleur buteur brésilien des 5 plus grands championnats, celui qui n’a jamais joué en sélection vise une place avec les Auriverdes pour la Coupe du monde 2026. «J’ai toujours rêvé de jouer pour le Brésil. Je prie Dieu pour que, lorsqu’on me sélectionnera en équipe nationale, je n’y aille pas par simple obligation. Une fois en sélection, je veux y rester», a-t-il d’ailleurs confié au journaliste sportif Josué Seixas. Habitué à soulever des montagnes pour atteindre ses rêves, Igor Thiago a un parcours admirable et se présente comme l’une des belles histoires de cette saison 2025/2026.