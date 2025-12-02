Coupe d’Allemagne : St. Pauli domine Gladbach, le Hertha Berlin atomise Kaiserslautern

Ce mardi, les 1/8e de finale de la Coupe d’Allemagne avaient lieu. Dans un duel de pensionnaires de deuxième division, le Hertha Berlin n’a fait qu’une bouchée de Kaiserslautern en s’imposant 6-1. Luca Schuler (5e et 60e), Marten Winkler (20e), Kennet Eichhorn (31e), David Kownacki (75e) et Maurice Krattenmacher (80e) ont été les buteurs du club de la capitale allemande tandis que Marlon Ritter (45e +2) avait réduit le score avant la pause.

Dans le même temps, le Borussia Mönchengladbach s’est fait surprendre par Sankt. Pauli. Martijn Kaars a d’ailleurs ouvert le score pour le club d’Hambourg (43e). Après la pause, Haris Tabakovic (56e) a égalisé pour les Fohhlen. Néanmoins, Louis Oppie (83e) est allé chercher une victoire 2-1 et une qualification pour Sankt. Pauli.