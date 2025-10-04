Menu Rechercher
Lorient : le coup de gueule d’Olivier Pantaloni contre ses joueurs

Paris FC 2-0 Lorient

Après deux prestations prometteuses, un nul face au Havre (1-1) et une victoire contre Monaco (3-1), Lorient est complètement passé à côté de son match face au Paris FC (0-2), en ouverture de la septième journée de Ligue 1. Une défaite que son entraîneur, Olivier Pantaloni, a eu du mal à expliquer après la rencontre.

«J’ai eu le sentiment de voir une équipe sans envie. Il peut y avoir des erreurs, mais je trouve que dans l’envie, dans l’état d’esprit qui régnait dans l’entame de match, je n’ai pas retrouvé l’équipe qui a joué la semaine dernière face à Monaco. Dans l’implication, dans l’intensité, dans la volonté de gagner des duels, tout ça fait partie de ce qu’on doit mettre en place pour exister dans ce championnat. Ça nous a fait défaut ce soir (vendredi)», a-t-il pointé du doigt avant d’avertir ses joueurs. «Aujourd’hui, l’objectif est clair aussi, c’est celui de se maintenir. Mais il faut qu’ils comprennent qu’on n’a pas le droit au moindre relâchement. Aujourd’hui, j’en ai senti. À partir de là, on est beaucoup moins performants.»

