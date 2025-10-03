Ligue 1 : le Paris FC s’offre un succès confortable contre Lorient

Ouverture de la 7e journée de Ligue 1 ce vendredi. Juste avant la trêve internationale, cette journée est l’occasion pour plusieurs clubs de passer deux semaines de travail dans un cadre plus serein en cas de victoire. Sans victoire depuis deux rencontres, le Paris FC avait envie de renouer avec le succès ce vendredi. Dans un stade Jean-Bouin presque rempli, les hommes de Stéphane Gilli rencontraient un FC Lorient qui sortait d’une victoire de prestige face à l’AS Monaco le week-end dernier (3-1). Malgré la titularisation du héros Pablo Pagis, les Merlus étaient méconnaissables dans les premières minutes.

Submergés face à des Parisiens bien plus cohérents, les Merlus ont concédé les premières occasions de la rencontre. Pire encore, le Paris FC a cru ouvrir le score dès la 3e minute. Trouvé par Ilan Kebbal, Jean-Philippe Krasso s’est retourné et a ajusté Mvogo d’une belle frappe enroulée. Finalement, l’attaquant ivoirien était logiquement signalé en position de hors-jeu. Finalement, le verrou breton a cédé lors de la deuxième occasion franche pour les locaux. Sur une remise de Krasso, Kebbal a pénétré dans la surface et, d’un enchaînement supersonique, a glissé le ballon sur la gauche de Mvogo pour ouvrir le score (1-0, 25e).

Lorient n’a jamais eu les armes pour revenir dans la partie

Lancé grâce au quatrième but en Ligue 1 de leur leader technique, les Parisiens n’ont pas tardé avant de prendre le large. Face à des Merlus noyés, le PFC a doublé la mise après un éclair de Moses Simon. Véloce, l’ancien du FC Nantes a déposé Bamo Meïté et a centré vers Krasso au premier poteau. Privé d’un but en début de match, l’ancien Stéphanois s’est fait violence avec une belle déviation au premier poteau (2-0, 30e). Sereins, les coéquipiers de Pierre Lees-Melou ont pourtant concédé une grosse occasion avant la pause, mais Pablo Pagis a mal géré sa reprise en première intention (43e).

Au retour des vestiaires, le score n’a pas évolué. Contre des Lorientais amorphes, ce sont bien les Parisiens qui se sont procurés les meilleures situations du deuxième acte. Alors que Krasso était proche du doublé (52e), c’est son remplaçant Willem Geubbels qui a eu la meilleure opportunité. Pour autant, le joueur formé à l’OL a trop croisé sa frappe après un bel appel (79e). Finalement, en gestion en seconde période après un premier acte maîtrisé, le Paris FC est allé chercher son troisième succès de la saison. Le PFC grimpe à la 8e place. Quatrième défaite cette saison pour Lorient qui stagne à une dangereuse treizième place.