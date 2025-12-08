Paris FC : Ilan Kebbal ne s’imagine pas partir cet hiver

Malgré les sollicitations, pas question de quitter le Paris FC pour Ilan Kebbal. À l’approche du mercato hivernal, plusieurs clubs de Ligue 1, comme Rennes, ainsi que des formations étrangères, ont pris des renseignements sur le milieu du club parisien, auteur d’un début de saison remarquable avec six buts et quatre passes décisives en championnat. À 27 ans, l’international algérien assure rester concentré et lucide sur ses choix, conscient de l’importance de continuer à progresser dans un environnement qu’il connaît bien, selon RMC Sport.

La suite après cette publicité

« J’ai toujours dit que le Paris FC était spécial pour moi. J’ai aussi une relation particulière avec le coach Stéphane Gilli. Le choix a été vite fait dès que le club m’a dit qu’il comptait sur moi », a-t-il assuré, confirmant son attachement pour le club, dont il a même endossé le rôle de capitaine en l’absence de Maxime Lopez. Il a ensuite écarté la possibilité de partir cet hiver : « Je pense que je serai au Paris FC à 100%! À moins que ce soit le club qui me dise, il faut que tu partes, mais je ne pense pas. Il y a une saison à finir, la première en Ligue 1. » L’histoire sera-t-elle différente cet été ?