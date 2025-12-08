Le Paris FC monte au créneau après la bagarre des ultras au Havre

Dimanche après-midi, lors de la 15e journée de Ligue 1, la rencontre entre Le Havre et le Paris FC (0-0) a été éclipsée par de violents affrontements entre deux groupes de supporters parisiens : le Old Clan et les Ultras Lutetia. Quelques minutes avant le coup d’envoi, une bagarre a éclaté dans le parcage visiteurs du Stade Océane. Bilan : deux stadiers du club blessés. Dès lundi matin, la direction du PFC avait convoqué les responsables des deux groupes afin d’obtenir des explications. En soirée, le club a publié un communiqué condamnant ces violences et annonçant sa participation à une enquête visant à établir les responsabilités.

« Un incident grave s’est produit dimanche soir dans le parcage visiteurs du Stade Océane. Dès qu’elles en ont eu connaissance, les équipes de sécurité du club, en étroite coordination avec les services du stade et les forces de l’ordre, sont immédiatement intervenues pour sécuriser la zone et accompagner les personnes présentes. Le club condamne fermement toute violence et tout comportement contraire à ses valeurs et rappelle que la sécurité de tous demeure sa priorité absolue. Une enquête à laquelle le Paris FC collabore pleinement est actuellement en cours, elle déterminera les circonstances exactes et les responsables de ces faits de violence intolérables. À l’issue de cette instruction, et sur la base des éléments factuels rassemblés, le club entend prendre des mesures disciplinaires fermes et exemplaires pour que de telles situations ne se reproduisent plus », a indiqué le club, actuel 15e du championnat de France.