Le patron du Paris FC annonce des arrivées au mercato d’hiver !

Fraichement racheté par la famille Arnault (LVMH) et Red Bull, le Paris FC avait annoncé de l’ambition l’été dernier, mais le club de la capitale avait également bien insisté sur le fait qu’il n’allait pas dépenser sans compter comme son célèbre voisin rouge et bleu lorsque les Qataris sont arrivés en 2011. Pour preuve, les Parisiens n’ont déboursé « qu’une soixantaine » de millions d’euros pour se renforcer lors du dernier mercato estival avec Otavio (17 M€), Nhoa Sangui (9,5 M€), Willem Geubbels (9 M€), Moses Simon (7 M€), Pierre Lees-Melou (5,8 M€), Hamari Traoré (4,5 M€), Jonathan Ikoné (2 M€) ou encore Kevin Trapp (1 M€).

Le PFC va bouger au mercato…

C’est une très belle enveloppe pour un club de Ligue 1, mais cela reste mesuré au vu de la puissance financière des patrons du PFC et, comme vous le constatez, le club de la capitale n’a pas misé sur des profils clinquants hors de prix. Malheureusement pour la famille Arnault, la mayonnaise ne prend pas vraiment. Le Paris FC est 14e du classement de L1, à seulement 4 points du barragiste, avec déjà 7 défaites au compteur. Les boss du PFC n’ont certes pas annoncé vouloir jouer l’Europe dès la première saison, mais cette 14e place peut quand même un peu surprendre au vu des moyens dont dispose le club. Ce lundi, le propriétaire du PFC, Antoine Arnault, a voulu mettre les points sur les i. L’occasion pour lui de rappeler que son équipe n’a pas (encore) vocation à jouer les premiers rôles.

« Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que je suis satisfait mais aussi un peu frustré. Mais n’oublions vraiment pas que nous sommes un promu et qu’il ne faut pas non plus se prendre pour un autre. Nous avons toujours dit et rappelé que l’objectif, cette saison, était le maintien », a-t-il confié dans les colonnes de L’Equipe, avant d’annoncer que le licenciement de l’entraîneur Stéphane Gili n’a jamais été évoqué en interne et que la famille Arnault comptait toujours sur lui. Cependant, s’il assure qu’il n’y a pas le feu à la maison parisienne, Antoine Arnault confirme que le PFC va bel et bien recruter des renforts dès cet hiver.

… mais il ne sera pas un pigeon

« Nous allons nous renforcer, oui. Nous réfléchissons avec Marco Neppe (le directeur sportif), le coach et le staff à différentes pistes. Vous pouvez imaginer les postes où nous avons des besoins (attaquant de pointe et milieu). À partir de là, nous aurons une équipe mieux équilibrée qui performera et qui nous permettra de regarder devant au classement », a-t-il confié, avant d’expliquer que la piste menant à N’Golo Kanté n’était plus d’actualité. Enfin, le patron du PFC a également refusé de répondre sur le dossier du Stéphanois Lucas Stassin pour qui le PFC avait mis près de 30 M€ (bonus compris) sur la table l’été dernier.

« Je n’aborderai pas le sujet proprement dit, mais je profite de l’occasion pour passer un message. Ma famille n’est pas venue au Paris FC pour faire n’importe quoi. Il n’est donc pas question que nous servions à alimenter le marché des transferts et à créer une bulle. » En clair, à l’heure où la formation francilienne cherche à se renforcer, ses patrons restent dans leur volonté de maîtriser leurs dépenses. Vous l’aurez compris, le Paris FC va recruter, mais il ne sera pas le pigeon de l’année !