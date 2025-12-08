Le boss du Paris FC fait une annonce sur le Parc des Princes

Promu en Ligue 1, le Paris FC version LVMH-Red Bull a fait le choix de quitter le stade Charléty. Le club de la capitale a réussi à trouver un terrain d’entente avec l’équipe de rugby du Stade Français pour se partager le stade Jean-Bouin jusqu’en 2029. Et après ? Le PFC voudra-t-il viser une enceinte plus grande ? Cédera-t-il à la tentation de prendre possession du Parc des Princes au cas où le Paris Saint-Germain s’en va pour construire son nouveau stade ? Interrogé sur le sujet par L’Équipe, le patron du Paris FC, Antoine Arnault, a été très clair.

«Je ne me pose pas la question pour l’instant. Nous avons un bail jusqu’en 2029 et une relation excellente avec le Stade Français. Nous allons faire notre petit bout de chemin dans ce stade. Moi je l’aime bien et je pense qu’il faut se satisfaire de ce que nous avons. Nous pourrons peut-être envisager des améliorations mais je ne suis pas vraiment là pour dire qu’il nous faut un stade de 40 000 places, même si on est un jour en Coupe d’Europe. Je me demande si on ne préfère pas un stade qui vibre à fond et est toujours plein, plutôt qu’un stade trop grand qui sonne un peu creux. Et enfin, j’anticipe votre question, concernant le Parc des Princes, je ne veux même pas en entendre parler. C’est le stade du PSG et ce serait irrespectueux d’évoquer le sujet.» Le message est passé.