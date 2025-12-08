Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

Le boss du Paris FC fait une annonce sur le Parc des Princes

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain @Maxppp

Promu en Ligue 1, le Paris FC version LVMH-Red Bull a fait le choix de quitter le stade Charléty. Le club de la capitale a réussi à trouver un terrain d’entente avec l’équipe de rugby du Stade Français pour se partager le stade Jean-Bouin jusqu’en 2029. Et après ? Le PFC voudra-t-il viser une enceinte plus grande ? Cédera-t-il à la tentation de prendre possession du Parc des Princes au cas où le Paris Saint-Germain s’en va pour construire son nouveau stade ? Interrogé sur le sujet par L’Équipe, le patron du Paris FC, Antoine Arnault, a été très clair.

La suite après cette publicité

«Je ne me pose pas la question pour l’instant. Nous avons un bail jusqu’en 2029 et une relation excellente avec le Stade Français. Nous allons faire notre petit bout de chemin dans ce stade. Moi je l’aime bien et je pense qu’il faut se satisfaire de ce que nous avons. Nous pourrons peut-être envisager des améliorations mais je ne suis pas vraiment là pour dire qu’il nous faut un stade de 40 000 places, même si on est un jour en Coupe d’Europe. Je me demande si on ne préfère pas un stade qui vibre à fond et est toujours plein, plutôt qu’un stade trop grand qui sonne un peu creux. Et enfin, j’anticipe votre question, concernant le Parc des Princes, je ne veux même pas en entendre parler. C’est le stade du PSG et ce serait irrespectueux d’évoquer le sujet.» Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Paris FC

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Paris FC Logo Paris FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier