Portugal : le PSG est en colère pour João Neves !

Une douce euphorie a de tout nouveau gagné la capitale ces derniers jours. Malgré tous les blessés, le PSG est allé renverser le Barça en Catalogne (2-1) lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Les Titis parisiens ont affiché une vraie personnalité, et se sont mis au niveau des habituels titulaires, pour certains absents comme Marquinhos, Dembélé, Doué, Kvara, et même João Neves, finalement forfait après l’échauffement.

«Je ne suis pas confiant. Si je force, je sens que mon corps va péter», aurait dit le Portugais au staff médical avant le coup d’envoi, laissant Warren Zaïre-Emery débuter cette rencontre de prestige. Touché aux ischio-jambiers gauche face à l’Atalanta Bergame, il avait déjà dû déclarer forfait face à l’OM puis Auxerre le week-end dernier. Il a pourtant était convoqué par le Portugal ce vendredi.

Le PSG «bouleversé et surpris»

Roberto Martinez compte sur lui pour affronter l’Irlande (11 octobre) et la Hongrie (14 octobre) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, et ça ne plaît pas du tout au PSG, apprend-on de Record. Le journal écrit que le club français «est bouleversé et surpris par la convocation de João Neves en équipe nationale», alors même que le joueur se plaint toujours de son problème musculaire.

Simple plainte, ou réelle tension entre les deux entités ? Roberto Martinez a déjà expliqué par le passé entre en contact avec les entraîneurs de club pour évoquer l’état de forme des joueurs qu’il sélectionne. «Joao est bien mais on a pris la décision de ne pas prendre de risque car il est très important. Il faut avoir une totale confiance pour jouer un match de cette intensité», avait simplement justifié Luis Enrique après la victoire contre le Barça.