Angel Di Maria compare le PSG à la PlayStation

Le Paris Saint-Germain a attiré de grands noms dans ses filets. Parmi eux, on peut citer celui d’Angel Di Maria (37 ans), qui a défendu fièrement les couleurs du club entre 2015 et 2022. De retour à Rosario Central, là où tout a commencé pour lui, l’ancien de Benfica et du Real Madrid a été invité par DSports à s’exprimer sur l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi.

«J’avais l’impression d’être sur ma PlayStation. Du jour de mon arrivée à celui de mon départ, j’ai joué avec Ibrahimović, Cavani, Mbappé, Messi, Neymar. C’était incroyable d’être là. J’étais heureux quand ils ont gagné la Ligue des Champions. On était proches et le club nous a toujours aimé.» Une belle déclaration d’amour de la part d’El Fideo.