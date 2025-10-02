PSG : Gonçalo Ramos répond sèchement à Lamine Yamal

Avant la rencontre entre le Barça et le PSG en C1, Lamine Yamal avait allumé la mèche en publiant une story jugée provocatrice à l’égard du PSG. Une sortie médiatique qui n’a pas échappé aux Parisiens et qui a trouvé sa réponse sur le terrain. Entré en jeu, Gonçalo Ramos a inscrit le but décisif en fin de match, offrant la victoire au club de la capitale face au FC Barcelone (1-2). Après la rencontre, l’attaquant portugais n’a pas manqué de tacler le prodige espagnol avec une déclaration forte en zone mixte : « on est les champions d’Europe. Si tu es meilleur, il faut le montrer sur le terrain et ne pas parler. »

Une réplique cinglante du numéro 9 parisien. Auteur d’un match compliqué malgré un premier quart d’heure touché par la grâce, Lamine Yamal n’a jamais réussi à peser face à la défense parisienne, notamment face à Nuno Mendes, et a fini par supprimer sa story après la défaite. À seulement 18 ans, le crack du Barça a vécu une soirée cauchemar, quand le PSG, lui, continue d’imposer sa loi en Europe.