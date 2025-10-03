Bournemouth s’impose contre Fulham et passe deuxième !

Quel début de saison pour les Cherries. En grande forme depuis le début de saison, comme l’a témoigné le succès face à Tottenham (1-0), Bournemouth est bien parti pour jouer les premières places et être un sérieux outsider. Pour la réception de Fulham en ouverture de la 7e journée, la formation d’Andoni Iraola devait se défaire de Fulham. Et après un premier acte disputé, aucune des deux équipes ne parvenaient à faire la différence et il fallait attendre la fin de match pour voir le résultat s’embaler.

Car Sessegnon parvenait à tromper Petrovi après une belle passe de Chukwueze (1-0, 70e), mais en moins de dix minutes, Bournemouth a tout renversé. D’abord par une égalisation de l’inévitable Semenyo au terme d’une belle action individuelle (1-1, 78e), avant un bijou signé Kluivert qui lâchait une superbe frappe flottante après de très jolis passement de jambes pour faire vibrer le Vitality Stadium (2-1, 84e), avant un doublé de Semenyo en toute fin de match (3-1, 90e+6). Les Cherries sont actuellement deuxièmes de Premier League, à un point de Liverpool et avant d’aller à Crystal Palace. Fulham (11e) devra se relancer contre Arsenal.