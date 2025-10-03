PSG : quand Khvicha Kvaratskhelia a failli tomber dans les pommes…

Juste avant d’affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a dû faire face à un coup dur : le forfait de dernière minute de João Neves, remplacé par Warren Zaïre-Emery. Mais pas de quoi faire paniquer Luis Enrique.

« Le 24 mai en finale de la Coupe de France, il était arrivé la même chose. Kvara disait qu’il allait tomber dans les pommes après l’échauffement. Enrique a demandé à Bradley (Barcola) de jouer dix minutes avant le coup d’envoi. Il a mis un doublé. Il était sûr que Zaïre-Emery, compte tenu de sa situation actuelle, se donnerait à 1 000 % », a déclaré un proche du vestiaire au Parisien.