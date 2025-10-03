Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

La liste des Pays-Bas sans Memphis Depay

Par Maxime Barbaud
Xavi Simons @Maxppp
Malte Pays-Bas

Leaders de leur poule à égalité avec la Pologne (10 points chacun), trois unités devant la Finlande, les Pays-Bas ont deux rencontres très importantes à disputer dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Oranje vont à Malte le 9 octobre, avant de recevoir les Finlandais trois jours plus tard.

OnsOranje
The Oranje squad list! 📋🦁

#NothingLikeOranje
Ronald Koeman a communiqué sa liste dans laquelle Memphis Depay, le nouveau meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, est absent pour blessure. De Ligt lui est toujours écarté par son sélectionneur, qui a convoqué Xavi Simons, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong ou encore Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch. Wout Weghorst a lui été préféré à Emanuel Emegha, touché à l’ischio.

