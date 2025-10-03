OM : Arthur Vermereen révèle les coulisses de son intégration express

Il est l’une des nombreuses satisfactions de ce début de saison. Arrivé du côté de l’Olympique de Marseille lors du mercato estival, sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du RB Leipzig, Arthur Vermereen (20 ans) a d’ores et déjà montré ce qu’il pouvait apporter au collectif entraîné par Roberto De Zerbi. En perte de vitesse outre-Rhin, le droitier d’1m80 a finalement accepté le challenge phocéen pour relancer sa carrière. Entré en jeu contre Lorient, le natif de Lier a ainsi profité de cette première opportunité pour s’offrir une première passe décisive. La suite ? 23 minutes de jeu lors de la défaite à Madrid, mais surtout une prestation plus que remarquée, mardi soir, face à l’Ajax Amsterdam.

Une première titularisation encourageante

Aligné dans l’entrejeu aux côtés de Matt O’Riley, le numéro 18 olympien a, en effet, été l’un des grands artisans de la victoire marseillaise (4-0). Auteur de l’interception sur Klaassen sur le second but de Paixao (12e), le milieu belge aura été redoutable de justesse technique, intelligent dans ses choix, moteur du pressing et disponible pour ses coéquipiers. Dans tous les bons coups, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a finalement prouvé aux pensionnaires de l’Orange Vélodrome qu’il pouvait devenir l’une des pierres angulaires du projet phocéen. Présent, ce vendredi, en conférence de presse avant le déplacement des siens à Metz, le principal concerné est d’ailleurs revenu sur ces débuts réussis.

«Je suis très content d’être ici. Je crois que ça s’est fait très rapidement, vers la fin du mercato. J’ai eu besoin d’un petit temps d’adaptation, apprendre à connaître le style de jeu de l’entraîneur et prendre de la confiance, me sentir bien dans l’équipe et le jeu. Pour être un bon apport, j’ai dû attendre un peu. Mon premier match s’est bien passé et j’espère que j’aurai d’autres occasions pour faire d’autres bons matchs avec Marseille», a tout d’abord lâché l’intéressé avant d’ajouter : «Marseille est une très bonne équipe, le staff, les supporters, la ville aussi. J’ai été très bien accueilli, je suis très reconnaissant. Marseille est très bien organisé, sur et en dehors du terrain, donc ça a aidé». Parfaitement intégré, Vermereen, déjà pisté par la direction phocéenne l’été dernier, aurait d’ailleurs pu rejoindre le club bien plus tôt.

Vermereen remercie Benatia et Longoria

«Je ne peux pas beaucoup en parler», a cependant répondu le néo-Marseillais avant d’expliquer plus précisément son choix de rallier Marseille. «J’ai eu la confiance de Medhi et du coach avant cet été et ça m’a en effet rassuré. Je me sentais bien, c’est pourquoi j’ai fait le choix de venir à Marseille. Pour l’instant, je suis très content de ce choix». Relancé sur les conditions de son prêt (option d’achat obligatoire ou non), l’international belge aux 6 sélections a, par ailleurs, maintenu le flou : «je ne sais pas trop non plus, j’ai parlé à mon avocat aussi. Le plus important, c’est que je vais tout donner sur le terrain à Marseille cette année». Outre la dimension contractuelle, Vermereen a également profité de cette première sortie médiatique pour en dire plus sur son profil.

«Il y a beaucoup de joueurs différents dans l’équipe qui sont complémentaires. Mes qualités, c’est surtout la vision du jeu, la compréhension du match, pour pouvoir avoir un pas d’avance sur l’adversaire. Avec la balle au pied, je suis très calme, j’ai de la confiance, je peux récupérer des ballons. Andres Iniesta, c’est un exemple pour moi. Mes objectifs sont de prendre les matchs un par un. J’ai eu une période difficile donc j’essaie de bâtir ma confiance». Ambitieux et plus que jamais déterminé, le joueur passé par le Royal Antwerp a d’ailleurs conclu son discours en affirmant que la concurrence ne lui faisait pas peur.

Un titulaire en puissance ?

«On a un très bon milieu de terrain, beaucoup de concurrence, de très bons joueurs, d’options. Je ne sais pas vraiment avec qui je m’entends le mieux. Pendant ce match, j’ai pu montré que je travaillais bien avec Matt (O’Riley, ndlr). Je pense que je n’aurai pas de problème pour jouer avec n’importe qui. Tout le monde pourra jouer avec tout le monde, notre équipe a beaucoup de qualités». Un discours confirmé par Roberto De Zerbi quelques instants plus tard, qui n’a pas manqué de louer les qualités de son nouveau protégé.

«Sans doute qu’il jouera d’autres matchs. C’est le présent et aussi le futur du club. On travaille pour créer également le futur, pas seulement pour aujourd’hui et demain. Là en 2025 il est fort. Il a encore une très grande marge de progression. Sur le terrain, qu’il réussisse à être plus patron de l’environnement qui l’entoure. S’il devient moins timide en dehors des terrains, il pourra augmenter son rendement sur le terrain. Comme joueur, il est très fort». Une chose est sûre, Arthur Vermereen - au même titre que les recrues estivales olympiennes - a parfaitement lancé son aventure sous le maillot de l’OM. À lui désormais de confirmer et ainsi d’exploser (enfin) au plus haut niveau.