Eliminatoires CM - Europe

Espagne : le Barça accusé d’avoir menti pour Lamine Yamal !

Par Matthieu Margueritte
Lamine Yamal avec l'Espagne @Maxppp

Nouveau couac entre la sélection espagnole et le FC Barcelone. Après la passe d’armes entre Hansi Flick et Luis De la Fuente, le patron de la Roja a décidé de convoquer Lamine Yamal pour les deux matches face à la Géorgie et la Bulgarie. Mais quelques instants plus tard, les Blaugranas publiaient un communiqué annonçant que leur star souffrait toujours du pubis depuis le match face au PSG et qu’il était absent pour une durée comprise entre deux et trois semaines.

Depuis, un nouveau rebondissement s’est produit. Marca annonce que le Barça aurait annoncé à la fédération que Lamaine Yamal était fatigué, mais n’aurait jamais parlé de blessure et n’a pas non plus parlé d’un éventuel forfait contre Séville. D’où le choix de Luis De la Fuente de le convoquer. Un nouveau couac qui devrait faire parler.

