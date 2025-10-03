CdM 2026 : bonne nouvelle pour les Anglais

L’été prochain, les pubs anglais pourraient rester ouverts jusqu’aux petites heures du matin pour diffuser les matchs de la Coupe du Monde 2026 selon le Daily Mail, en raison du décalage horaire et des températures élevées aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pays hôtes du tournoi. Les matchs devraient se jouer à 17h, 20h, 23h et même 2h du matin (en Angleterre), ce qui dépasse largement les horaires habituels des établissements. Dans le passé, le ministère de l’Intérieur a accordé des dérogations pour des événements similaires, et il est probable que la même mesure soit appliquée pour permettre aux supporters de suivre les rencontres, notamment celles impliquant l’Angleterre, dont la qualification semble acquise.

Ces horaires ont été pensés pour éviter les conditions extrêmes pour les joueurs, à l’instar de la Coupe du Monde des Clubs cet été, qui avait suscité des critiques pour les matchs joués en plein après-midi sous près de 40 degrés à Los Angeles. Victor Montagliani, vice-président de la FIFA, a reconnu que « les heures de coup d’envoi sont toujours un problème » et que les discussions se poursuivent pour équilibrer bien-être des joueurs et diffusion télévisée. Luis Enrique, entraîneur du PSG, avait lui-même déploré l’impact des températures sur le jeu : « le match a clairement été influencé par la température… c’est impossible de jouer à un très haut niveau pendant 90 minutes. »