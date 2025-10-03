Pierre Ferracci a un projet après le PFC

À la tête du Paris FC jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, Pierre Ferracci voit son influence au sein du club s’amenuiser selon L’Équipe. La famille Arnault, désormais actionnaire majoritaire, impose de plus en plus sa marque sur la gestion quotidienne, avec la nomination de dirigeants issus de l’univers de LVMH. Cette prise de contrôle progressive limite l’autonomie de Ferracci, même si ce dernier reste président et conserve une part minoritaire du capital. Sur le plan personnel, cette situation a été difficile à digérer pour le chef d’entreprise, conscient depuis l’été dernier de l’arrivée d’acteurs capables de restreindre ses décisions et d’un déclin inévitable de son pouvoir au sein du club qu’il a fait monter en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Parallèlement, Pierre Ferracci envisage l’avenir au-delà du Paris FC et souhaite s’impliquer dans les instances du football français. Sa récente candidature à la présidence du collège de Ligue 1 témoignait de cette ambition, même si elle n’a pas abouti face à Olivier Létang. À 73 ans, il se projette surtout dans la future gouvernance du football professionnel, où la réforme envisagée prévoit la création d’une société de clubs sous le contrôle renforcé de la Fédération française.