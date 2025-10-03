Stade Rennais : le ras-le-bol d’Habib Beye contre les critiques

Le Stade Rennais ne rassure pas. Pourtant à trois points de l’Olympique de Marseille, troisième de Ligue 1, avec une défaite contre Lorient au compteur (0-4), le bilan comptable du club breton n’a rien d’alarmant, mais c’est dans le jeu que le SRFC d’Habib Beye connaît d’importantes difficultés. Car les deux victoires de la saison contre l’OM, à dix contre onze, puis contre l’OL, à onze contre dix, en étant largement dominé dans le jeu, contrastent avec les autres résultats. Il y a notamment le match raté contre le RC Lens le week-end dernier. Où les Rennais n’ont pu l’emporter à domicile malgré leur supériorité numérique durant 90 minutes (0-0).

Avant un match important où il ne faudra pas se louper au Havre, samedi, Habib Beye a défendu le début de saison de ses hommes. S’il reconnait que ses joueurs ont déçu «en termes d’état d’esprit et sur l’aspect technique, parce qu’on a eu un gros déficit technique sur ce match-là», et que son groupe faisait «des efforts, mais pas toujours ensemble», le coach de 47 ans a pointé du doigt le contexte extérieur et les nombreuses critiques autour du Stade Rennais depuis le début de la saison.

Habib Beye trouve la situation «incroyable»

«Le contexte extérieur nous amène dans quelque chose d’assez irréel, je trouve, par rapport à la situation actuelle. Donc, il faut qu’on soit serein par rapport à ce qu’on fait et aborder ce match du Havre avec beaucoup de confiance», a-t-il déclaré ce vendredi devant les médias, avant d’être relancé sur le sujet. «C’est irréel parce qu’aujourd’hui, on est huitièmes de Ligue 1. On n’a perdu qu’un match sur six depuis le début de saison, qu’on peut remettre en question le contenu, mais le début de saison du Stade Rennais, sans être glorifiant, est le meilleur depuis cinq ans».

«J’estime qu’aujourd’hui, ce qui est dit sur l’équipe et ce qui est dit sur le contexte et la situation est incroyable. Mais c’est le monde dans lequel on vit. Moi, je garde beaucoup de stabilité», a-t-il ajouté. Tout en défendant une progression de son équipe «par séquences. Sur le match de Lens, elle n’est pas là parce que le match est difficile pour nous, mais une fois qu’on a dit ça, je me dis que depuis le début de saison, on a montré de la qualité», explique Habib Beye, en assurant être soutenu par sa direction et l’actionnaire. Le SRFC d’Habib Beye est donc attendu au Stade Océane.