Newcastle : Anthony Gordon dézingue Rummenigge pour ses propos Woltemade

Anthony Gordon n’a pas laissé passer les propos de Karl-Heinz Rummenigge à l’encontre de Newcastle et de Nick Woltemade. Le dirigeant du Bayern Munich avait qualifié le club anglais « d’idiot » pour avoir dépensé 90 M€ pour l’attaquant allemand. Après le large succès de Newcastle contre l’Union Saint-Gilloise (4-0) ce mercredi en Ligue des Champions, Gordon a réagi avec franchise : « je ne comprends pas comment on peut parler d’un joueur qui n’est pas dans son club. Honnêtement, c’est un peu stupide, surtout quand le joueur en question a réussi ses débuts. Vous pouvez faire ce genre de commentaire si le joueur démarre mal. Mais là, c’est un peu étrange, il vient de mettre trois buts. »

La suite après cette publicité

L’attaquant des Magpies a également souligné la qualité et l’adaptation de Woltemade au jeu anglais : « c’est un joueur complètement différent d’Isak, donc il nous faudra un peu de temps pour nous habituer à son style de jeu. Mais il a été excellent face à l’Union Saint-Gilloise. Il a su conserver les ballons malgré un pressing constant. C’est un plaisir de jouer à ses côtés. » Convaincu du potentiel de son coéquipier, Gordon a ainsi mis en avant la réussite des débuts de Woltemade et son intégration rapide au sein de Newcastle.