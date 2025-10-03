Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Newcastle : Anthony Gordon dézingue Rummenigge pour ses propos Woltemade

Par Allan Brevi
1 min.
Gordon @Maxppp
R. Union SG 0-4 Newcastle

Anthony Gordon n’a pas laissé passer les propos de Karl-Heinz Rummenigge à l’encontre de Newcastle et de Nick Woltemade. Le dirigeant du Bayern Munich avait qualifié le club anglais « d’idiot » pour avoir dépensé 90 M€ pour l’attaquant allemand. Après le large succès de Newcastle contre l’Union Saint-Gilloise (4-0) ce mercredi en Ligue des Champions, Gordon a réagi avec franchise : « je ne comprends pas comment on peut parler d’un joueur qui n’est pas dans son club. Honnêtement, c’est un peu stupide, surtout quand le joueur en question a réussi ses débuts. Vous pouvez faire ce genre de commentaire si le joueur démarre mal. Mais là, c’est un peu étrange, il vient de mettre trois buts. »

La suite après cette publicité

L’attaquant des Magpies a également souligné la qualité et l’adaptation de Woltemade au jeu anglais : « c’est un joueur complètement différent d’Isak, donc il nous faudra un peu de temps pour nous habituer à son style de jeu. Mais il a été excellent face à l’Union Saint-Gilloise. Il a su conserver les ballons malgré un pressing constant. C’est un plaisir de jouer à ses côtés. » Convaincu du potentiel de son coéquipier, Gordon a ainsi mis en avant la réussite des débuts de Woltemade et son intégration rapide au sein de Newcastle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Newcastle
Bayern Munich
Nick Woltemade
Anthony Gordon

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Newcastle Logo Newcastle
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Nick Woltemade Nick Woltemade
Anthony Gordon Anthony Gordon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier