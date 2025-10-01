Menu Rechercher
0 - 3
67'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 2e journée
R. Union SG
0 - 3
MT : 0-2
67'
Newcastle
Temps forts
64'
0 - 3
(SP) A. Gordon
mi-temps
0 - 2
43'
0 - 2
(SP) A. Gordon
17'
0 - 1
(PD S. Tonali) N. Woltemade
Classement live 11 Newcastle 3 17 R. Union SG 3
Possession 59% Newcastle R. Union SG
Tirs 13 9 5 4 4 9
Grosses occasions créées 50% Newcastle 2 R. Union SG 2
Compositions R. Union SG 3-4-1-2 Newcastle 4-3-3
Qui va gagner ?
STG
NUL
NEW
1 3.8 N 3.55 2 1.8
260 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Newcastle Sandro Tonali 1 #2 Logo Union Saint-Gilloise Fedde Leysen 1 #3 Logo Union Saint-Gilloise Marc Giger 1
Tirs (%)
#1 Logo Union Saint-Gilloise Adem Zorgane 3/3 100% #2 Logo Newcastle Anthony Gordon 2/3 67% #3 Logo Newcastle Anthony Elanga 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Newcastle Anthony Gordon 4 #2 Logo Union Saint-Gilloise Kevin Rodríguez 2
Fautes subies
#1 Logo Newcastle Anthony Gordon 3 #2 Logo Newcastle Anthony Elanga 3 #3 Logo Newcastle Nick Woltemade 2
Tirs (%)
#1 Logo Union Saint-Gilloise Fedde Leysen 0/2 0% #2 Logo Union Saint-Gilloise Anouar Ait El Hadj 0/2 0% #3 Logo Newcastle Joelinton 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Newcastle Nick Woltemade 3 #2 Logo Newcastle Anthony Gordon 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Union Saint-Gilloise Anouar Ait El Hadj 5/6 83% #2 Logo Union Saint-Gilloise Kevin Rodríguez 6/8 75% #3 Logo Newcastle Dan Burn 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Newcastle Bruno Guimarães 2 #2 Logo Newcastle Sven Botman 2 #3 Logo Union Saint-Gilloise Fedde Leysen 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Sven Botman 2/2 100% #2 Logo Newcastle Malick Thiaw 2/2 100% #3 Logo Union Saint-Gilloise Adem Zorgane 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Joelinton 0/7 0% #2 Logo Newcastle Nick Woltemade 0/7 0% #3 Logo Union Saint-Gilloise Promise David 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Union Saint-Gilloise Kevin Mac Allister 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Union Saint-Gilloise Promise David 0/5 0% #2 Logo Newcastle Bruno Guimarães 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Newcastle Sven Botman 34/36 94% #2 Logo Newcastle Sandro Tonali 46/50 92% #3 Logo Newcastle Bruno Guimarães 38/42 90%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
20% 39% 42%
Série en cours
V
V
V
V
V
D
V
N
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Mohammed Fuseini Mohammed Fuseini Blessure à la cheville Kevin Rodríguez Kevin Rodríguez Blessure musculaire
Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Jacob Ramsey Jacob Ramsey Blessure à la cheville Garang Kuol Garang Kuol Inconnu Trevan Sanusi Trevan Sanusi Blessure à la cheville Sven Botman Sven Botman Blessure à l'aine Kieran Trippier Kieran Trippier Blessure à la jambe Fabian Schär Fabian Schär Blessure à la tête

Match R. Union SG - Newcastle en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 1 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre R. Union SG et Newcastle (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre R. Union SG et Newcastle. Ce match aura lieu le mercredi 1 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : R. Union SG et Newcastle.

Arbitres

Urs Schnyder arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Benjamin Zürcher arbitre assistant
Marco Zürcher arbitre assistant
Sven Wolfensberger quatrième arbitre
Lukas Fähndrich arbitre VAR
Fedayi San arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Lotto Park Bruxelles (Brussel)
Lotto Park
  • Année de construction : 1917
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 28063
  • Affluence moyenne : 13969
  • Affluence maximum : 26361
  • % de remplissage : 49

Match en direct

Date 01 octobre 2025 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code STG-NEW
Zone Europe
Équipe à domicile Union Saint-Gilloise
Équipe à l'extérieur Newcastle
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre R. Union SG et Newcastle en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match R. Union SG Newcastle en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre R. Union SG et Newcastle ?

Union Saint-Gilloise : le coach S. Pocognoli a choisi une formation en 3-4-1-2 : K. Scherpen, K. Mac Allister, C. Burgess, F. Leysen, O. Niang, A. Zorgane, K. Van de Perre, A. Khalaili, A. Ait El Hadj, K. Rodríguez, P. David.

Newcastle : de son côté, l'équipe dirigée par E. Howe évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Pope, D. Burn, S. Botman, M. Thiaw, K. Trippier, Joelinton, Bruno Guimarães, S. Tonali, A. Gordon, N. Woltemade, A. Elanga.

Qui arbitre le match R. Union SG Newcastle ?

Urs Schnyder est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match R. Union SG Newcastle ?

Bruxelles (Brussel) accueille le match au Lotto Park.

Quelle est la date et l'heure du match R. Union SG Newcastle ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Newcastle ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Newcastle : N. Woltemade 17', A. Gordon 43' (sp.) 64' (sp.).

Top commentaires
