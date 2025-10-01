Prono
Match R. Union SG - Newcastle en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 1 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre R. Union SG et Newcastle (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre R. Union SG et Newcastle. Ce match aura lieu le mercredi 1 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre R. Union SG et Newcastle en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match R. Union SG Newcastle en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre R. Union SG et Newcastle ?
Union Saint-Gilloise : le coach S. Pocognoli a choisi une formation en 3-4-1-2 : K. Scherpen, K. Mac Allister, C. Burgess, F. Leysen, O. Niang, A. Zorgane, K. Van de Perre, A. Khalaili, A. Ait El Hadj, K. Rodríguez, P. David.
Newcastle : de son côté, l'équipe dirigée par E. Howe évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Pope, D. Burn, S. Botman, M. Thiaw, K. Trippier, Joelinton, Bruno Guimarães, S. Tonali, A. Gordon, N. Woltemade, A. Elanga.
- Qui arbitre le match R. Union SG Newcastle ?
Urs Schnyder est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match R. Union SG Newcastle ?
Bruxelles (Brussel) accueille le match au Lotto Park.
- Quelle est la date et l'heure du match R. Union SG Newcastle ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Newcastle ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Newcastle : N. Woltemade 17', A. Gordon 43' (sp.) 64' (sp.).