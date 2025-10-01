Union Saint-Gilloise - Newcastle : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la suite de la 2e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel entre l’Union Saint-Gilloise et Newcastle. À domicile, les Belges s’organisent dans un 3-4-1-2 avec Kjell Scherpen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Fedde Leysen, Christian Burgess et Kevin Mac Allister alors que les ailes sont occupées par Anan Khalaili et Ousseynou Niang. Adem Zorgane et Kamiel Van de Perre composent l’entrejeu avec Anouar Ait El Hadj un cran plus haut. En pointe, Promise David est épaulé par Kevin Rodriguez.

De leur côté, les Magpies s’articulent dans un 4-3-3 avec Nick Pope dans les cages derrière Kieran Trippier, Sven Botman, Malick Thiaw et Dan Burn. Le milieu de terrain est assuré par Sandro Tonali, Bruno Guimaraes et Joelinton. Devant, Nick Woltemade est accompagné par Anthony Gordon et Anthony Elanga.

Les compositions

Union Saint-Gilloise : Scherpen - Leysen, Burgess, Mac Allister - Khalaili, Van de Perre, Rasmussen, Niang - Hadj - David, Rodriguez

Newcastle : Pope - Trippier, Botman, Thiaw, Burn - Tonali, Guimaraes, Joelinton - Elanga, Woltemade, Gordon