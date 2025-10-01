EL : le groupe de l’OL contre Salzbourg

L’OL espère bien enchaîner en Europa League. Deux semaines après son succès inaugural à Utrecht (1-0), le club entraîné par Paulo Fonseca reçoit ce jeudi le RB Salzburg. Pour ce morceau franchement plus costaud, les Gones disposent de tout le monde, ou presque.

Le technicien portugais a convoqué un groupe de 21 joueurs dans lequel on retrouve tous les hommes forts (Tagliafico, Niakhaté, Morton, Tolisso). Seul Abner manque à l’appel et un certain Rachid Ghezzal, qui était apparu 25 minutes lors de la 1ère journée aux Pays-Bas.