Ligue des Champions

PSG : Gonçalo Ramos dépasse Kylian Mbappé dans l’histoire du club

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

Gonçalo Ramos a une nouvelle fois confirmé son statut de supersub historique pour le PSG. Entré en cours de jeu face au FC Barcelone, le Portugais a inscrit le but de la victoire (1-2), offrant une précieuse victoire à son équipe et démontrant son efficacité redoutable en sortie de banc.

Avec ce 17e but inscrit en entrant en jeu, l’international portugais dépasse Kylian Mbappé (16) et devient le meilleur remplaçant-buteur de l’histoire du club toutes compétitions confondues. Un record qui illustre parfaitement son rôle qui lui colle à la peau depuis son arrivée à Paris.

Pub. le - MAJ le
