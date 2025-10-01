PSG : la belle statistique historique contre le FC Barcelone

Le PSG poursuit son histoire particulière avec le FC Barcelone. En s’imposant ce mardi soir à Montjuïc (1-2), le champion d’Europe en titre a signé sa troisième victoire consécutive sur le terrain du Barça, après les succès 4-1 du 16 février 2021 en 8e de finale aller de Ligue des Champions, puis 4-1 le 16 avril 2024 en quart de finale retour. Une série inédite : jamais auparavant une équipe n’avait enchaîné trois succès en déplacement européen contre les Blaugrana.

Avec cette victoire, le PSG signe son 6e succès de l’histoire face au Barça. Un total qui lui permet d’égaler le club catalan au bilan des confrontations directes (6 victoires chacun, 4 nuls). Un symbole fort pour Paris, désormais au coude à coude avec son plus grand aversaire dans une rivalité européenne qui ne cesse de marquer la Ligue des Champions.