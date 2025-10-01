PSG : la paire Illia Zabarnyi - Willian Pacho a réussi leur premier gros test XXL

Ce déplacement à Montjuïc sentait le piège pour le PSG. Décimé par les blessures, privé de son capitaine Marquinhos, le champion d’Europe en titre devait affronter un Barça sans Raphinha, Gavi, Fermin Lope et Joan Garcia, mais avec ses jeunes pépites Lamine Yamal et Pau Cubarsí, et aussi ses cadres Frenkie De Jong, Pedri ou encore Marcus Rashford. Après vingt minutes de domination catalane, marquées par l’ouverture du score de Ferran Torres (1-0, 19e), on imaginait Paris plier. Mais les hommes de Luis Enrique ont serré les dents et trouvé les ressources pour inverser le cours du match grâce à Senny Mayulu (1-1, 38e) puis à Ramos dans le temps additionnel (1-2, 90e). Si la victoire a une saveur collective, elle doit beaucoup à la performance des deux défenseurs centraux Ilia Zabarnyi et Willian Pacho, alignés pour la première fois ensemble sur un tel rendez-vous européen.

«Quels que soient les joueurs qui portent le maillot du PSG, nous jouons avec cette identité. Face à Barcelone, c’est toujours difficile, presque impossible mais nous avons surmonté la pression de l’adversaire. Nous avons fait une deuxième mi-temps de très très haut niveau. C’est important en termes de confiance», a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. Des propos qui font évidemment écho à la solidité défensive impressionnante affichée par le duo ukraino-équatorien. Face au danger constant d’un Barça qui avait décidé de cibler leurs couloirs et leur jeunesse, les deux défenseurs ont répondu avec maturité. Zabarnyi, le plus sollicité, a réalisé un match plein : 4 tacles réussis, 2 tirs bloqués, 2 dégagements, et surtout un sauvetage sur sa ligne à la 14e minute face à Ferran Torres. Solide dans les duels, l’ancien roc de Bournemouth a impressionné par sa concentration et sa sérénité, ne concédant aucune faute et affichant une précision chirurgicale dans sa relance (96 % de passes réussies).

Une journée au turbin bien remplie

Le danger permanent de Yamal ou Olmo n’a jamais eu raison de l’Ukrainien de 23 ans, qui a symbolisé cette résistance parisienne, faisant douter les Catalans avant de les voir plier, genoux au sol devant leurs supporters. À ses côtés, Willian Pacho a parfaitement complété le dispositif. Moins spectaculaire mais tout aussi précieux, l’Équatorien a signé un match d’une propreté remarquable : 3 dégagements, 2 interceptions et aucune perte de balle dangereuse. S’il a perdu peu de duels (1 seul concédé au sol), l’ancien joueur de Francfort a compensé par un excellent placement et une lecture du jeu qui a étouffé Marcus Rashford, quasiment invisible sur la durée. Avec une qualité de passe comparable à son partenaire (96 % de précision), Pacho s’est même offert une passe clé, preuve de sa capacité à casser des lignes dans un match où Paris a su exploiter chaque miette en transition. Son sang-froid a été l’une des éléments centraux pour contenir un Barça dont l’élan offensif s’est progressivement éteint.

«Je dois dire qu’on a fait un très bon match. Ça a été difficile au début parce qu’ils ont eu le ballon et comme toujours Barcelone a beaucoup de joueurs de qualité. Les 20 premières minutes ont été difficiles. On a marqué, gagné plus de confiance et on est arrivé avec ce match nul à la mi-temps», a poursuivi l’entraîneur espagnol en conférence de presse. Au-delà des chiffres, ce duo Zabarnyi–Pacho a donné un signe fort : le PSG peut envisager l’avenir sans trembler. Lamine Yamal, Dani Olmo et Marcus Rashford, qui incarnaient les menaces principales des Blaugrana, ont disparu après vingt minutes initiales prometteuses. Protégée par ses jeunes tours de contrôle, la défense parisienne a permis au collectif de survivre, puis de frapper au moment opportun. Dans un contexte hostile et face à une opposition prestigieuse, Zabarnyi et Pacho ont validé leur premier test XXL avec brio, confirmant qu’ils peuvent être bien plus que des leaders de secours en l’absence de Marquinhos. Ce soir, ils ont écrit le premier chapitre de ce qui ressemble à une charnière d’avenir pour le PSG.