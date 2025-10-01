Barça : Frenkie de Jong va prolonger jusqu’en 2029 !

Frenkie de Jong va prolonger son aventure avec le FC Barcelone pour trois saisons supplémentaires. Après plusieurs années de tensions et de négociations compliquées, notamment avec son ancien agent Ali Dursun, le dossier a été bouclé en un temps record grâce à la bonne entente entre le club et le nouvel agent du joueur, l’avocat Sébastien Ledre. Le milieu néerlandais a donné son accord définitif, et le directeur général Manel del Río a déjà signé les documents autorisant l’opération.

La suite après cette publicité

Selon Sport, il ne manque plus que les signatures du président Joan Laporta, du vice-président Rafa Yuste et de quelques membres du conseil d’administration pour officialiser l’opération, prévue dans les prochains jours. Cette prolongation assure au Barça la continuité d’un élément clé du milieu de terrain, très apprécié de Hansi Flick, et marque la fin d’un feuilleton qui a longtemps animé les coulisses du club catalan.