L’Espagne milite déjà pour le Ballon d’Or de Kylian Mbappé, le PSG a ciblé le point faible du Barça

Mbappé inarrêtable

Depuis plusieurs semaines, les médias madrilènes n’ont d’yeux que pour Kylian Mbappé. Normal, il fait un début de saison XXL. La Français a brillé lors du match de Madrid contre Kairat, en ayant inscrit un triplé et en ayant contribué à 13 des 23 buts madrilènes cette saison. L’attaquant français a été le moteur de l’équipe de Xabi Alonso/ Malgré quelques difficultés initiales face à la combativité kazakhe, Madrid a rapidement pris le contrôle grâce à la supériorité technique et à l’efficacité de Mbappé. Le Français a également montré sa polyvalence, en combinant buts et pressing. Il confirme son statut de leader offensif. Avec cette performance, Mbappé renforce son rôle central dans l’attaque madrilène et le succès continu de l’équipe. Il réalise le meilleur démarrage de sa carrière 15 buts en 11 matches si on compte ses deux buts avec l’équipe de France. Tomas Roncero, rédacteur en chef du journal AS en fait même son Ballon d’Or 2026.

Le PSG a ciblé le point faible du Barça

C’est l’affiche de la journée en Ligue des Champions, le Barça affronte le PSG. Pour le Figaro Sport, ça sera un grand rendez-vous, mais avec des blessés majeurs des deux côtés. Tactiquement, le PSG peut exploiter une faille barcelonaise. Le Barça d’Hansi Flick, avec sa ligne défensive haute et son pressing agressif, reste performant malgré certaines critiques sur sa vulnérabilité. La saison dernière, les Catalans ont encaissé 39 buts, une des meilleures défenses de Liga, mais sont surtout exposés sur les contre-attaques. Les données montrent qu’ils passent beaucoup de temps à défendre en transitions, au même titre que le PSG, mais restent efficaces en bloc haut. Paradoxalement, c’est en bloc bas qu’ils sont proportionnellement les plus fragiles, même si cette situation est rare.

Griezmann marque encore un peu plus l’histoire

C’est la fête pour Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid ! Antoine Griezmann a marqué son 200ᵉ but et 201e but avec l’Atlético de Madrid lors de la victoire 5-1 contre l’Eintracht en Ligue des champions. L’attaquant français a été impliqué dans plusieurs actions décisives, avec un corner transformé et un penalty converti par Julián. L’Atlético a dominé la rencontre dès le début grâce à une attaque efficace menée par Griezmann, Giuliano et Raspadori. Simeone a su orchestrer une stratégie offensive qui a neutralisé l’Eintracht et permis à son équipe de prendre ses premiers points en C1. Avec cette victoire 5-1, c’est une seconde manita après celle contre le Real Madrid le week-end dernier.