Barça : Deco confirme la tentative d’un gros club pour Koundé

Dans un entretien pour Mundo Deportivo, Deco a confirmé que Manchester City s’était renseigné sur Jules Koundé cet été. Le défenseur français, auteur d’une excellente saison au Barça et décisif contre le Real Madrid en Coupe du Roi, a suscité l’intérêt des Citizens lors du mercato estival. Le club anglais a directement interrogé le Barça sur la situation de Koundé, mais aucune offre officielle n’a été formulée, le club catalan ayant clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas vendre son joueur.

Finalement, Jules Koundé a prolongé son contrat jusqu’en 2030, confirmant son engagement avec le Barça malgré les rumeurs de transfert. Deco a précisé que la relation entre les clubs est « bonne et directe », et que les recherches de City sur un latéral étaient purement exploratoires, sans négociation concrète.