PSG : Lucas Chevalier ne calcule pas les critiques

Depuis son arrivée au PSG cet été, Lucas Chevalier a choisi une ligne claire : se couper du bruit extérieur. Les débats incessants autour du poste de gardien à Paris, les analyses répétées après son erreur contre Marseille (1-0), ou encore les comparaisons avec ses prédécesseurs, à l’image de Donnarumma, ne semblent pas l’atteindre. Le Français de 23 ans préfère rester fidèle à sa philosophie : ne pas anticiper ce qui peut arriver et garder sa sérénité. « Marseille, Auxerre, Barcelone… c’est la même chose, c’est un match de foot », répète-t-il à son entourage, selon L’Équipe.

Cette tranquillité, Chevalier l’a construite au fil de sa jeune carrière et elle se reflète aujourd’hui dans son approche des grands rendez-vous. Toutes compétitions confondues, le Francais a gardé sa cage inviolée 5 fois en 8 matches. Son coéquipier, Hakimi, a confirmé la confiance du PSG en son nouveau portier : « Lucas se sent bien. Il a toute la confiance de l’équipe et du club. Il a aussi fait des arrêts importants et je suis sûr que ça va continuer. » À l’heure d’affronter Barcelone, l’ancien Lillois répète à son entourage qu’un choc européen vaut pour lui autant qu’un match de Ligue 1. Une manière de relativiser les attentes et de se protéger des critiques, tout en se concentrant sur l’essentiel : son jeu au pied et sa capacité à sécuriser la défense parisienne. Verdict ce soir.

