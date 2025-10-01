Youth League : le Barça renverse le PSG

Vainqueurs 5 buts à 1 de l’Atalanta lors de la première journée de Youth League, les U19 du Paris Saint-Germain souhaitaient confirmer leur excellente entame européenne sur la pelouse du FC Barcelone. Dominés au début de la rencontre, les Franciliens vont profiter de l’expulsion du défenseur Alex Campos dès la 24e minute pour évoluer en supériorité numérique et prendre l’avantage juste avant la pause grâce à Zayon Chtai Telamio (43e). Malheureusement pour eux, tout a basculé au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

Alors qu’ils tenaient ce maigre avantage, les Parisiens se sont effondrés en quelques minutes. Ils ont vu Slama se faire expulser après avoir reçu un deuxième carton jaune (57e). Ensuite, peu après l’heure de jeu, Shane Kluivert (le fils de Patrick) a égalisé (67e) et Xavi Espart a donné l’avantage aux Blaugranas à la 73e (2-1). Un scénario catastrophe fatal aux hommes de Jean-François Vulliez. Au classement, le PSG passe 17e, tandis que le Barça enchaîne un deuxième succès de rang et grimpe au neuvième rang.