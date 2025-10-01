Menu Rechercher
Commenter 2
UEFA Youth League

Youth League : Manchester City dompte Monaco avec un triplé de l’ex-Parisien Mahamadou Sangaré

Par Jordan Pardon
1 min.
Monaco @Maxppp
Monaco 3-5 Man City

Début de parcours heurté pour l’AS Monaco en Youth League. Deux semaines après leur défaite 1-0 face à Bruges, les Monégasques ont subi la loi de Manchester City à domicile ce mercredi (3-5). Les Anglais ont trouvé leur salut en la personne de l’ex-titi parisien, Mahamadou Sangaré, arrivé cet été gratuitement et auteur d’un triplé et d’une passe décisive. Il avait ouvert le score d’un coup de tête sur un centre de McFarlane (13e), puis Melvin Gomes a marqué contre son camp à peine six minutes plus tard suite à un excellent travail de McAidoo sur le côté (19e).

La suite après cette publicité

Sangaré a inscrit le but du 3-0 sur penalty, avant que Nahel Haddani ne sonne la révolte pour les joueurs de Djimi Traoré en profitant d’une erreur de la défense adverse (35e). Au retour des vestiaires, l’excellent McAidoo s’est offert l’un des buts de la compétition en mystifiant le gardien d’un crochet, puis un défenseur monégasque d’une feinte de frappe (51e). Haddani a encore réduit l’écart (60e), puis Sangaré s’est finalement offert un troisième but. Au classement général, l’ASM est 29e, derrière l’OM, 27e. Manchester City est 6e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Youth League
Man City
Monaco
Mahamadou Sangaré

En savoir plus sur

UEFA Youth League UEFA Youth League
Man City Logo Manchester City FC
Monaco Logo Monaco
Mahamadou Sangaré Mahamadou Sangaré
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier