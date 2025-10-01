Youth League : Manchester City dompte Monaco avec un triplé de l’ex-Parisien Mahamadou Sangaré

Début de parcours heurté pour l’AS Monaco en Youth League. Deux semaines après leur défaite 1-0 face à Bruges, les Monégasques ont subi la loi de Manchester City à domicile ce mercredi (3-5). Les Anglais ont trouvé leur salut en la personne de l’ex-titi parisien, Mahamadou Sangaré, arrivé cet été gratuitement et auteur d’un triplé et d’une passe décisive. Il avait ouvert le score d’un coup de tête sur un centre de McFarlane (13e), puis Melvin Gomes a marqué contre son camp à peine six minutes plus tard suite à un excellent travail de McAidoo sur le côté (19e).

Sangaré a inscrit le but du 3-0 sur penalty, avant que Nahel Haddani ne sonne la révolte pour les joueurs de Djimi Traoré en profitant d’une erreur de la défense adverse (35e). Au retour des vestiaires, l’excellent McAidoo s’est offert l’un des buts de la compétition en mystifiant le gardien d’un crochet, puis un défenseur monégasque d’une feinte de frappe (51e). Haddani a encore réduit l’écart (60e), puis Sangaré s’est finalement offert un troisième but. Au classement général, l’ASM est 29e, derrière l’OM, 27e. Manchester City est 6e.