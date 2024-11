Mahamadou Sangaré, l’autre numéro 9 du PSG qui affole les compteurs

Beaucoup l’ont découvert en Youth League, compétition qu’il est en train de martyriser comme il l’avait fait avec les championnats de U17 et U19 Nationaux. À 17 ans, Mahamadou Sangaré est en effet l’une des plus belles promesses du centre de formation parisien. Numéro 9 de formation, le natif de Bamako a rejoint le club de la capitale à l’été 2023, au terme d’une saison bluffante ponctuée par un titre de meilleur buteur de U17 Nationaux sous les couleurs de… Montrouge. Évidemment, ses prestations n’avaient laissé personne indifférent, et c’est donc Paris qui avait raflé la mise.

«J’ai reçu des sollicitations dès le début. Des clubs professionnels qui voulaient me faire signer, confiait-il pour France Bleu Paris en mai. Le PSG, c’est un grand club, un club historique. Au final, c’est moi qui ai choisi le PSG parce que tout le monde sait que c’est un grand club et que pas mal de grands joueurs ont été formés ici, avec un excellent centre de formation.» Un choix qui s’apparente aujourd’hui à une réussite. Pour sa première saison à Paris sous les ordres de Zoumana Camara, Sangaré a affolé les compteurs : 23 buts en 24 matches de U19 Nationaux, avec plusieurs prestations réalisées sous les yeux d’un certain… Luis Enrique. Une motivation forcément démultipliée, et qui se traduit par ses statistiques encore insolentes en ce début de saison

Un triplé contre l’Atlético de Madrid en Youth League

Si son mentor Zoumana Camara a fait le choix de quitter le PSG cet été, le joueur né en 2007 a su élargir ses repères et renouveler ses performances en Youth League, la plus prestigieuse des compétitions pour les U19. Face au PSV fin octobre (3-3), il a inscrit un but sublime en partant de l’aile droite, pour repiquer et conclure d’une frappe téléguidée du pied gauche. Le nouvel international français U18 a remis le couvert par trois fois début novembre lors de la victoire parisienne face à l’Atlético, le tout, en 17 minutes (4-2).

Un coup-franc, un but sur un service de Mbaye, déjà aperçu chez les professionnels en début de saison, et un penalty. «Le match s’est décidé en première mi-temps (4-0), au cours de laquelle Sangaré et Mbaye ont été inarrêtables, et ont brutalement puni les défenseurs de l’Atlético», écrivait le quotidien madrilène AS après la rencontre. Plus jeune que Zaïre-Emery, né en 2006, mais plus âgé que Mbaye, né en 2008, Sangaré n’a pas encore signé son premier contrat professionnel. Mais à en croire France Bleu Paris, les choses pourraient rapidement bouger. S’il est convoité en Allemagne, le titi Parisien a bien l’intention de s’installer dans la durée à Paris. Ça tombe bien puisque le club compte le conserver.